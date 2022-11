Familiares de Samuel Darío Maldonado paciente con cáncer solicitan ayuda para cubrir gastos médicos

Servicio público, Familiares de paciente con cáncer solicitan ayuda para cubrir gastos médicos

Samuel Darío Maldonado padre de familia de 68 años, padece desde hace más de un año de cáncer Bosniak tipo IV. Debido a su condición crónica, los gastos médicos hasta ahora han sido otra fuente de estrés tanto para sus familiares, como para él mismo.

Actualmente el paciente antes mencionado recibe tratamiento de quimioterapia, aunque en el último CT Scanner han aparecido nódulos en suprarrenal, lumbar I y pulmón, por lo que requiere de ayuda urgente para costear los gastos médicos y poder continuar con el tratamiento indicado lo antes posible.

Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden hacerlo a través de las siguientes plataformas:

Zelle: maldonadosamuel2009@hotmail.com

Pago móvil

Entidad: Banesco

Titular: Magda Orta , Cédula: 9.651.311 , Celular: 0414-4252871

GOFUNDME

https://www.gofundme.com/f/la-valiente-lucha-de-samuel

Enviado por

Abrahán J. Cumana Caballero

Tw / Ig: @AbrahanCumana