Familias maracaiberas gozaron en la elección de la Reina Interparroquial de los Carnavales 2020

La belleza angelical de las candidatas de las 18 parroquias de Maracaibo, llenó de brillo y color la renovada Plaza de la República, donde la niña Egleanys Vilchez, representante de Venancio Pulgar, fue electa Reina Interparroquial de los Carnavales Maracaibo 2020, pa’ que todos gocemos.

La gran mayoría de las familias maracaiberas llegaron al lugar, gracias al traslado gratuito de Bus Maracaibo, para apoyar a sus candidatas. También estuvo presente el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; la primera combatiente y directora de Desarrollo Social, Selene Estrach; el director Ejecutivo, César Garrido; la directora de Turismo, Michelle Mendoza y otras autoridades municipales y regionales.

Las niñas realizaron el opening con un espectacular desfile, para luego presentarse e identificar a la parroquia que representaban. Más tarde recorrieron la pasarela con unos hermosos vestidos de fantasía alusivos al carnaval.

Casanova colocó, junto a Estrach, la cinta a la reinita de los Carnavales 2020 y a las otras 4 finalistas del concurso.

Como primera finalista fue electa la niña Alana Romero, de la parroquia Cecilio Acosta. Las otras tres finalistas fueron las niñas Camila Pérez, de Olegario Villalobos; Rosibel Chirinos, de Coquivacoa y Albanis Virla, de Francisco Eugenio Bustamante.

Garrido dijo que lo más importante para la gestión municipal es la alegría del pueblo maracaibero, por lo que se ha preparado una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas, que le permiten a los ciudadanos reencontrarse en los espacios públicos recuperados durante estos 5 días de fiesta.

El Director Ejecutivo, agregó que la municipalidad ha diseñado rutas con Bus Maracaibo, para ofrecer transporte gratuito a los habitantes y visitantes en las actividades de Carnaval. Además las actividades estarán acompañadas del gran despliegue y dispositivos de seguridad, que permitirá disfrutar en paz y armonía todas las actividades.

Por su parte, Mendoza destacó que con este reinado de los Carnavales Maracaibo 2020, pa’ que todos gocemos, se dio inicio al cronograma de actividades que está lleno de alegría y festividad.

La elección de la reina contó con las presentaciones musicales de Jeey Milán y Juan Defer, Javier Ferrer, además de la academia de baile Dejaboom, entre otros.

