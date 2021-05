FAO, FIDA y PMA crean alianza de cara a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas

Las agencias realizarán tres diálogos en América Latina y el Caribe para buscar posturas comunes sobre desarrollo rural, agricultura resiliente al clima, alimentación escolar, comercio internacional, innovación y tecnología, y financiamiento al desarrollo.

24 de mayo 2021, Santiago de Chile– Para alcanzar posturas comunes con miras a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) crearon una nueva alianza. La cumbre, convocada por el Secretario-General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para impulsar una profunda transformación de los sistemas alimentarios, reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países miembros de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2021. Para preparar una sólida participación de América Latina y el Caribe, la FAO, el FIDA y el WFP establecieron una nueva alianza para reunir insumos e impulsar debates sobre la transformación de los sistemas alimentarios, lo que permitirá identificar problemas y oportunidades comunes en los países de la región. Esto permitirá crear una agenda regional para llevar a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y también a la pre-cumbre, programada para julio de este año en Roma. “¿Cómo podremos asegurarnos de que todos y todas puedan comer mejor y más saludable, manteniendo una producción ambientalmente sostenible y climáticamente resiliente? El futuro, no solo de la alimentación y de la agricultura, sino del bienestar y la sobrevivencia de nuestra especie, se juega en buena medida en la respuesta que podamos dar a esta pregunta, y en los acuerdos que logremos durante esta Cumbre”, dijo Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO. “Nuestros sistemas alimentarios sufren por los efectos del cambio climático y multitud de inequidades sociales que el COVID-19 ha agravado. La agricultura familiar produce hasta el 80% de los alimentos en nuestros países. Sin ella, no se puede garantizar la seguridad nutricional y alimentaria. Sin embargo, es un sector desatendido. A pesar de su vulnerabilidad al cambio climático, sólo recibe el 1,7 % del financiamiento destinado a luchar contra este fenómeno. Debemos cambiar este desequilibrio”, dijo Rossana Polastri, Directora del FIDA para América Latina y el Caribe. Por su parte, Miguel Barreto, Director Regional del WFP afirmó que, “nuestro objetivo debe ser construir sistemas alimentarios más resilientes y robustos, que puedan resistir el aumento de la volatilidad y los choques climáticos mientras siguen brindando alimentación sana, sostenible y asequible para todos y que, a su vez, garanticen medios de vida dignos para los productores del sistema alimentario”.

