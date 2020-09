FAO lanza concurso para periodistas en América Latina y el Caribe y premiará a los ganadores con becas en prestigiosas universidades de la región

El concurso busca las mejores historias relativas al Día Mundial de la Alimentación 2020, que este año se centra en “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos”.

9 de septiembre de 2020, Santiago de Chile – La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe abrió la convocatoria para el concurso periodístico, “Día Mundial de la Alimentación 2020”. Bajo el lema #ElPoderDeLasHistorias, la organización premiará a cuatro de los mejores trabajos con becas para un diplomado en prestigiosas universidades de Argentina, Chile, México y Perú. Podrán optar a este premio todas las personas dedicadas al periodismo y a la comunicación que desarrollen su actividad profesional en medios de comunicación de América Latina y el Caribe, o que ejerzan como corresponsales para un medio internacional. El premio será una beca para perfeccionarse en un diplomado en modalidad online en la Universidad Austral de Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Guadalajara de México, o en la Universidad de Lima. Los trabajos se pueden postular hasta el 19 de octubre, en cuatro categorías: prensa escrita (digital e impresa), radio (y podcast), televisión, o foto-reportaje. Todos los trabajos deben estar relacionados con el lema del Día Mundial de la Alimentación 2020: Cultivar, nutrir, preservar. Juntos. Entre las temáticas posibles de postular se incluye la alimentación saludable, el fin al hambre, el acceso a alimentos, la agricultura local, la pérdida y desperdicio de alimentos, malnutrición, los sistemas alimentarios, la producción sostenible, y otras iniciativas afines. Las bases completas del concurso pueden verse aquí. Comunicación contra el hambre En la actual crisis provocada por el COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha alertado que el hambre -que ya había aumentado en 13 millones en América Latina y el Caribe desde 2014- podría alcanzar niveles que no se han visto en más de tres décadas. Ante este escenario, el rol de la comunicación es fundamental para visibilizar historias de vidas humanas ante la pandemia, generar conciencia acerca de la urgencia de la lucha contra el hambre y publicitar los esfuerzos que los países y las comunidades están haciendo para recuperarse del impacto de la pandemia, transformando sus sistemas alimentarios y su agricultura. Postulaciones y premios Los participantes podrán presentar trabajos que hayan sido publicados en medios de comunicación de prensa escrita, radio (podcast), televisión y medios digitales desde el 01 de enero de 2020 hasta el 19 de octubre de 2020. Los premios principales en las cuatro categorías del concurso serán una beca para perfeccionarse en distintas áreas en cuatro prestigiosas universidades, mediante diplomados a los que se podrá asistir en modalidad en línea. Requisitos del concurso Los participantes deberán enviar su trabajo junto con el formulario del concurso adjunto y la publicación de su trabajo en medios de comunicación debe ser comprobable. Cada periodista podrá presentar hasta tres piezas en la misma categoría a #ElPoderDeLasHistorias. La exactitud de la información proporcionada será evaluada por un oficial técnico de la FAO. La extensión de las piezas periodísticas en formato TV deberán ser de máximo 15 minutos. En el caso que excedan este tiempo, los concursantes deberán presentar un teaser o resumen de su material. Lo mismo en el caso de los reportajes de radio o podcast. Los participantes podrán presentar los trabajos que hayan sido publicados en medios de comunicación de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales hasta el 19 de octubre de 2020. Más información sobre el concurso aquí Nota de Prensa FAO,

FAO lanza concurso para periodistas en América Latina y el Caribe was last modified: by

En : Tecnología