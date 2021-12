FAO lanza un nuevo espacio digital para promover la innovación global en la agricultura familiar

La Plataforma Técnica Regional de la Agricultura Familiar es una red global que busca acelerar los procesos de innovación en el sector e impulsar la cooperación internacional.

2 de diciembre de 2021, Santiago/Chile – Una nueva plataforma global de intercambio de conocimientos en agricultura familiar, que potenciará la innovación y el trabajo conjunto entre las distintas regiones del planeta, fue presentada hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La Plataforma Técnica Regional de la Agricultura Familiar es una red que agrupa las experiencias más exitosas, el saber técnico y las últimas innovaciones para que sean compartidas a lo largo de todo el mundo. La Plataforma está a disposición de los gobiernos, las organizaciones de la agricultura familiar, la comunidad científica y académica, y el sector privado.

Funciona como un mecanismo digital de difusión de conocimiento, contará con un centro de convenciones virtual, y ofrecerá espacios y herramientas digitales para llevar a cabo iniciativas conjuntas como cursos de capacitación, comunidades de aprendizaje, reuniones y eventos.

La Plataforma Técnica Regional de la Agricultura Familiar cuenta con un repositorio de publicaciones, información sobre eventos, centro de noticias, y datos estadísticos sobre la agricultura familiar a nivel regional y de los países.

“Esta Plataforma Técnica nos permitirá pensar en grande, pero también facilitar acciones concretas para que la agricultura familiar pueda prosperar y hacer contribuciones importantes.”, dijo el Director General de la FAO, QU Dongyu, durante el acto de lanzamiento global.

El lanzamiento contó con la presencia del Ministro Agricultura y Ganadería Costa Rica, Renato Alvarado, y el Economista en jefe de la FAO, Máximo Torero.

Participaron también organizaciones de agricultores familiares de todas las regiones del mundo, y los representantes regionales de la FAO de América Latina y el Caribe (Julio Berdegué), África (Abebe Haile-Gabriel), Asía y el Pacífico (Jong-Jin Kim) Europa y Asia Central (Vladimir Olegovich) y de Oriente Próximo y África del Norte (AbdulHakim Elwaer)

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe está encargada de la implementación de la Plataforma Técnica Regional de la Agricultura Familiar, debido a la larga trayectoria que posee la región en políticas públicas, instrumentos y apoyo a la agricultura familiar.

Innovación para la transformar los sistemas agroalimentarios

La Plataforma Técnica Regional de la Agricultura Familiar es parte de cinco plataformas técnicas regionales que la FAO ha creado para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, y que en conjunta buscan impulsar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.

Esta plataforma busca enfrentar los nuevos desafíos y las oportunidades que surgen debido a las nuevas tecnologías digitales, el cambio climático, las nuevas demandas alimenticias y el cambio demográfico.

La FAO cree que superar los desafíos actuales requiere una respuesta coordinada y conjunta. La plataforma recién lanzada será un aporte concreto para estimular el intercambio de conocimiento y la innovación entre las diversas instituciones y regiones del planeta.

