FAO y MINCYT realizan 1er Encuentro Nacional de Semilleristas de Maíz

CARACAS, VENEZUELA.-

Con la finalidad de fortalecer e impulsar la producción nacional de semilla de maíz en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (MINCYT) a través de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (CODECYT); y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), instalaron el 1er Encuentro Nacional de Semilleristas de Maíz.

Este evento, que tendrá lugar entre 15 y 16 de septiembre, en la ciudad de Maracay, forma parte de las acciones del Proyecto de Apoyo a la rehabilitación del sistema nacional de semilla de maíz para la Seguridad Alimentaria y Nutricional ejecutado de forma conjunta entre el MINCYT y la FAO.

Esta iniciativa busca promover la integración de los actores de la Cadena de Valor de Semilla de Maíz; propiciar el intercambio de saberes entre los semilleristas; y promover la organización de los productores y establecimiento de Bancos Locales de Semilla. El evento también rendirá homenaje póstumo al productor semillarista Pablo Characo quien desarrolló trabajos para la recuperación de semillas locales de maíz.

El Encuentro, cuenta con la participación de la Oficial de Agricultura para América Latina y el Caribe de la FAO, productores semilleristas del sistema artesanal; empresas semilleristas como SEHIVECA, SEMINACA, Fundación DANAC y PROSEVENCA; y representantes de los Ministerios del Poder Popular de Ciencia y Tecnología; Agricultura Productiva y Tierras; Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela; Fundación CIEPE y la Universidad Central de Venezuela-Facultad de Agronomía, entre otros.

Esta actividad está alineada con el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar período 2019-2028, promovido por Naciones Unidas con el objetivo de reconocer la importancia de los agricultores familiares y potenciarlos como agentes clave de cambio en la transformación de los sistemas alimentarios, haciéndolos más eficientes y sostenibles.