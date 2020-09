Fefi Oliveira compite por la Nominación Oficial de los «Nickelodeon Kid’s Choice Awards México 2020»

La Influencer venezolana opta por el título de «TikToker Favorito»…

La onceava entrega de los “Nickelodeon Kid’s Choice Awards” está próxima a realizarse en México y Nickelodeon Latinoamérica colocó en su lista de prenominados al título de “TikToker Favorito” a cinco representantes de México, dos de Colombia y uno de Venezuela.

En representación de nuestro país compite la influencer y actriz venezolana, Fefi Oliveira, quien desde el pasado 24 de agosto está en las principales plataformas de Nickelodeon Latinoamérica optando por la posición oficial de “TikToker Favorito” “… por ello invito a todo el público de Venezuela a votar por mi prenominación, y juntos sé que podemos ganar ese título” contó Fefi.

Las votaciones para estos premios están habilitadas a través de los sitios web de nickelodeon.la, kcamexico. com, Instagram y Twitter incluyendo el hashtag oficial del evento #KCAMexico más el de su prenominado favorito, en este caso, colocando la etiqueta: #FefiOliveira.

Los fanáticos serán los únicos en decidir con su voto quiénes serán los nominados finalistas de cada una de las 22 categorías. La fase de votación de pre nominados se abrió el pasado 24 de agosto y cerrarán el conteo el próximo 20 de septiembre. Los nominados finales de cada categoría serán anunciados el mismo día del cierre.

Por primera vez en la historia de estos premios se incluye la categoría: «TikToker Favorito» «… y para mí es un verdadero honor formar parte de la lista de los más influyentes del momento, y saber que soy la única venezolana disputándose esta posición me llena de gran orgullo y emoción» expresó Fefi.

