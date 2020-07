FEI REGRESA MAS FUERTE A LA 8VA EDICION DE LOS PREMIOS PEPSI MUSIC

La artista revelación opta por dos categorías dentro del género Reggae

Después de una destacada participación dentro del reality “La Voz Imbatible, transmitido por Venevisión, donde se alzó con el tercer lugar, y estrenar su primer EP que la hizo merecedora de 3 nominaciones en la pasada edición de los Premios Pepsi Music 2019, Fei vuelve por todo lo alto a la gala que premia al talento nacional.

“What you expected from me”, es el tema promocional que tiene a Fei nominada como Artista Reggae del año y Canción Reggae del año, por segundo año consecutivo, en la Octava edición de los premios.

“Estoy contenta de que la Academia siga considerando mi trabajo y de que mi primer EP siga brindándome satisfacciones. Estoy segura que el nuevo material les gustará y tengan por seguro que seguiré trabajando para representar el reggae que se hace en Venezuela”, comentó la artista.

Fei confiesa que sus principales influencias son el reggae, el pop y el soul, géneros con lo que logra una conexión musical con sello propio. Sin embargo, la cantautora se encuentra trabajando en su nuevo material discográfico, donde presentará una interesante fusión de ritmos tropicales manteniendo su esencia reggae y descendencias afroamericanas.