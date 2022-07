Felipe Peláez gira por el continente y estrena el tema “Vivito y coleando”

El cantante Felipe Peláez anda de gira por todo el continente, respondiendo con sus conciertos, al gran espaldarazo que los melómanos le han brindado durante su trayectoria. Con su más reciente placa titulada EL DE SIEMPRE, que en Venezuela y el resto de Latinoamérica, busca mantener su vigencia en los medios; y para ello estrena el tema “Vivito y coleando”, seleccionado para la promoción de este nuevo trabajo musical.

Países como Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Estados Unidos, han disfrutado, una vez más, del talento vocal del popular cantante, cuyos éxitos internacionales no admiten discusiones y en donde temas como “Te amo y te amo”, “El amor más grande del planeta”, “Cuando quieras, quiero”, “Lo tienes todo”, entre otros, lo han colocado en el primer lugar del hit parade hispano-hablante.

En esta oportunidad, Felipe Peláez se lanza al ruedo con “Vivito y coleando” que promete superar su propio récord, pues reúne todos los elementos para alcanzar lugares preferentes dentro de la programación de los diferentes medios en distintos países de habla hispana. Vale destacar que EL DE SIEMPRE fue producido por Breyner Gordillo, Manuel Martínez, Luis Ortega y el propio intérprete.

Con “Vivito y coleando”, Felipe Peláez espera continuar su racha de éxitos en importantes mercados sudamericanos, donde ha tenido, en lo que va de año, una intensa actividad artística. En nuestro país, arrancó 2022 cumpliendo una apretada agenda de trabajo que lo ha llevado a recorrer diferentes puntos de la geografía nacional con el espectáculo “Los embajadores de la rumba”, compartiendo tarima con “El Príncipe del merengue” Omar Enrique, Omar Acedo, Eddy Herrera y Argenis Carruyo.

Nominado al Latinos Show Award 2022 y Los Premios Pepsi

Sumando un nuevo triunfo profesional, el artista acaba de recibir tres nominaciones al prestigioso premio Latinos Show Award 2022, cuya décima entrega tendrá lugar el próximo 12 de octubre en la ciudad de Bogotá. Peláez fue distinguido en las categorías; Mejor artista Vallenato, Mejor canción Vallenato por el tema “Loca” y Mejor productor de Vallenato. De esta manera, se reconocen los más recientes logros del exitoso cantante.

Y en Venezuela, el nombre de Felipe Peláez también figura en la lista de nominados a los premios Pepsi por el tema «Combinas conmigo”, que grabó con el venezolano Zandú. igual repite con dicho tema en la categoría Fusión tropical y por el álbum “Esencia” en el rubro de Fusión tropical.

Prensa: William Guzmán P