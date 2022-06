Felipe Peláez hará vibrar la Plaza de Toros de San Cristóbal

SAN CRISTOBAL , TACHIRA.-

Un megaconcierto vallenato y de música popular hará vibrar la Plaza de Toros de San Cristóbal

Monumental. Así será el megaconcierto en el que Felipe Peláez, Yeison Jiménez y Los Chiches Vallenato estarán presentes para ofrecer un show en vivo inigualable.

La imponente Plaza de Toros de San Cristóbal será el lugar ideal para que cada uno de estos importantes artistas hagan gala de su talento a través de un amplio y selecto repertorio que les permitará presentar los mejores éxitos de su carrera.

Por eso, este 30 de julio a partir de las 8: 00 de la noche los asistentes a esta rumba vallenata y de música popular podrán disfrutar de la presentación exclusiva del cantautor colombo venezolano Felipe Peláez quien aprovechará su presencia en este importante escenario para presentar algunos de los nuevos temas de su más reciente disco titulado “El de siempre”, además de sus recordados temas como: El amor más grande del planeta, Cuando quieras quiero, Loco, Caminaré, entre otros.

Mientras que Yeison Jimenez también hará lo propio al ofrecer un show en el que exalta la música regional colombiana e interpretará sus temas: Aventurero, Tenías razón, Tu amante, Bendecida, entre otros.

Pero, sin duda, los amantes del vallenato no pueden perder la oportunidad de disfrutar de la participación musical de Los Chiches Vallenato quienes con su inigualable estilo harán vibrar la imponente Plaza de Toros al interpretar: Tierra mala, no puedo vivir sin ti, Mi primer amor, Fábula de amor y Te veré llorar.

Y para completar la velada musical Santo Remedio Band y Alexander Acosta también engalanarán el escenario con su presentación previa a este megaconcierto en el que propios y visitantes se reencontrarán con sus estrellas favoritas y se deleitarán con todas las sorpresas que están preparadas para esta fecha tan especial.

Cada uno de ellos, sin duda deleitarán a los asistentes a este evento que reúne a los grandes de la música colombiana y que además poseen una trayectoria imparable que ha trascendido fronteras. Así que no te quedes sin vivir esta experiencia en la que además la boletería que estará disponible a partir del próximo 9 de junio, contará con un descuento especial del 50% si formas parte de las primeras 500 personas que las adquieran y las compren a través de la Hiperbaratta.

Para más información sobre los costos y disponibilidad de las entradas: +58 414-7132556

PALCOS & ZONAS ESPECIALES: 0414-7132556 @conciertosvip