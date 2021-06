Feliz Día del Periodista

El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente”. Así finalizó su discurso el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, al hablar sobre “El mejor oficio del mundo” en la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Los Ángeles, EE UU, el 7 de octubre de 1996.

Hoy 27 de junio, Día del Periodista en Venezuela, felicita a todos los profesionales de la comunicación por cumplir la noble labor en la sociedad —desde la radio, televisión, medios impresos o digitales— de ser la voz de quienes no pueden hablar o los ojos de quienes no pueden observar, y por mostrar al mundo lo bueno, malo y feo de la vida.

Recordamos aquella reflexión de “Gabo” porque sigue siendo de lectura obligatoria para los periodistas o quienes están en formación, y reiteramos, como bien es enseñado en las Escuelas de Periodismo del país, que el compromiso de este profesional es sólo con la verdad, con su ética y moral.

