Feralucia lanza ‘La Flecha’ Un disco introspectivo y visceral

BOGOTA, COLOMBIA.-

El nuevo disco de la artista colombiana revela en sí una yuxtaposición entre las profundidades más crudas del ser y la alegría más pura e inocente.

Feralucia es el proyecto solista de la cantante y compositora colombiana Paula Soto, quien inició esta aventura musical en 2015 publicando su disco debut ‘El Umbral’, un trabajo joven y experimental que nació después de regresar de un viaje de 11 meses a Francia en donde la artista sintió la necesidad profunda de producir un álbum con canciones viejas y material detonado por el viaje.

La intención de su propuesta musical radica en la sinceridad al exponer su experiencia humana y abrir conversaciones crudas e íntimas con los oyentes.

«Quiero aportar desde mi historia de vida y retarme a ser cada vez más honesta. En cada canción estoy acechando diferentes aspectos de mi psyche. El mensaje de mi propuesta es que no hay un solo fondo, siempre se puede ir más profundo», cuenta Feralucia.

Hoy Feralucia presenta su segundo álbum ‘La Flecha’ del cual ya ha publicado los sencillos: ‘La Quema’, ‘La Sombra de lo Bello’, ‘Nube’, ‘Perla’ y ‘Fanático en Vela’.

‘La Flecha’ es un álbum que aturde. Tiene alma, tonos de deseo y nostalgia. El júbilo, la aflicción, el erotismo y el inmensurable, casi nauseabundo dolor que viene con querer. Es un disco que revela en sí una yuxtaposición entre las profundidades más crudas del ser y la alegría más pura e inocente; se siente a amor.

El sonido de ‘La Flecha’ es crudo, compuesto por una voz visceral, guitarras afiladas, baterías secas y opacas, y sintetizadores análogos con un tinte retro. Todas las letras del disco se conectan entre sí, como acertijos involuntarios grabados en las rendijas de cada canción.

«Quiero compartir este disco que trabajamos con tantas ganas, quiero que estas canciones sean del mundo. Quiero aportar a la escena independiente del país», agrega Feralucia.

La portada del disco es una fotografía tomada por Felipe Villa, en su estudio. Fue una sesión íntima en donde el artista capturó la emoción del disco a través de la cantante. El concepto tenía la premisa de mantener una portada emocionalmente cruda, minimalista y limpia. Feralucia quería dar la cara. Piero Cremaschi hizo todo el trabajo gráfico, él ha trabajado con Feralucia desde el inicio del proyecto y siempre ha entendido a la perfección la estética que la define.

Feralucia es un proyecto que viene con fuerza, es una propuesta diferente, en el máster del disco tiene la participación de músicos ejemplares de Colombia como David Ospina, Adán Naranjo y Pablo Muñoz Barragán.

«‘La Flecha’ es una apuesta a crear escena, es un disco en español, que se extiende entre muchos géneros. Es una apuesta a la música colombiana», concluye Feralucia.

Sobre Feralucia

Feralucia es una cantante y compositora colombiana que está comprometida con el arte en todas sus expresiones. Su forma de hacer música es intuitiva, empírica y espontánea. Siempre busca retarse con caminos no explorados y romper con algunos esquemas de la música convencional. Es una artista emocional, intensa y provocadora.