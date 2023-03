Fernandito Rentas empieza este nuevo año 2023 a ritmo de «Bolero Cha-Cha» con su nuevo sencillo que lleva por nombre «Por Estar Con Ella». Una canción grabada en formato Big Band con la participación de reconocidos músicos de la ciudad de Medellín, Colombia. Bajo la dirección del maestro Robert Requena y masterizado por el ingeniero Héctor Mora para el deleite de los amantes de este género.

«Por Estar Con Ella» es un tema romántico con un toque de dinámica clásica que nos traslada hacia la epoca dorada de los Boleros de Salón. En efecto, Fernandito Rentas le dió un toque especial a través de su magistral interpretación.

La composición fue realizada por el escritor puertorriqueño Edgardo Irrizarry y los arreglos musicales fueron elaborados por el reconocido pianista peruano Kike Purizaga quien es ganador de varios Latin Grammy.

Cabe destacar, que Fernandito Rentas se a ido posicionando poco a poco en el mercado latinoamericano con su reconocible estilo musical y artístico, logrando exitosamente posicionar varios temas de su repertorio como «Que Dificil Es», «Diga Usted», «Tacos De Seis», «Debajo del Agua», entre otros, como favoritos de muchos amantes de la buena rumba.

Este es su noveno lanzamiento como solista después de una larga carrera como cantante de diversas agrupaciones, tales como la Orq. Conexión Latina y Caribe en (EU), Orq. Mambo Sound, Innovación y Ideal en (NC), Grupo Descarga en (AZ), Orq. Esencia en (Corea del Sur), Orq. Impacto, Cintrón Band, Latin Express y Combo Melaza en (NJ). De tal manera, permitiéndole viajar por diversas regiones del mundo por más de tres décadas.

En este 2023 viene con un concepto musical más variado y en los proximos meses estará presentando nuevos temas para el disfrute de todo el público salsero y amante de la musica tropical.

«Por Estar Con Ella» fue publicado y distribuido por Eque-Le-Qua Productions y se puede disfrutar en todas las plataformas digitales:

Fernandito Rentas a ritmo de bolero «Por Estar Con Ella» was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: