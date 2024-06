Fernandito Rentas lanza su nueva producción “Paquetero”

Fernandito Rentas, el carismático cantante ponceño, está de regreso en el escenario musical con su más reciente sencillo: “Paquetero”. Esta canción, cargada de alegría y sabor, promete convertirse en un éxito que hará vibrar a los amantes de la salsa en todo el mundo.

Detalles del tema:

Compositor y Arreglo Musical: El legendario trombonista venezolano, el Maestro César Monges (también conocido como “Albóndiga”), ha aportado su genialidad a la composición y los arreglos de “Paquetero”. Su vasta experiencia y estilo único se reflejan en cada nota, creando una fusión perfecta entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Swing Único y Sabroso: “Paquetero” es una canción jocosa y divertida que te hará mover los pies al ritmo de su contagioso swing. La combinación de instrumentos y la interpretación vocal de Fernandito Rentas crean un sonido fresco y auténtico que invita a la pista de baile.

Dedicado a los Amantes de la Salsa: Con cariño y respeto, Fernandito Rentas dedica “Paquetero” a todos los hermanos y hermanas salseros en la bella Venezuela y a quienes aprecian este género musical tan querido. La canción celebra la pasión por la salsa y la conexión que esta música crea entre las personas.

El maestro Robert Requena, reconocido productor musical, ha sido el artífice detrás de la producción de “Paquetero”. Desde la vibrante ciudad de Medellín, Colombia, ha logrado capturar la esencia y la energía de este tema, asegurando que cada nota sea una invitación a la diversión.

A partir del 28 de junio de 2024, podrás disfrutar de “Paquetero” en Spotify, Apple Music, YouTube y otras plataformas. No te pierdas esta joya musical que promete poner a todos a bailar:

Fernandito Rentas lanza su nueva producción “Paquetero” was last modified: by