Fernandito Rentas presenta nuevo sencillo «Que Difícil Es»

Santo Domingo .- Tras su más reciente lanzamiento que lleva por nombre «Taína» cuyo Compositor es Mr. Arnaldo (El Sinsonte) LaFontaine y Producción Musical por Mr. Robert Requena. Fernandito Rentas (USA-Ret.) trae una nueva propuesta musical para el disfrute de todo el público salsero.

Dicha propuesta titulada «Que Difícil Es» viene de la mano del destacado Compositor Mr. Edgardo Irizarry y Producción Musical por Mr. Rober Requena. Además, cuenta con la interpretación impecable de Fernandito Rentas, quien es un destacado cantante con excelente voz y por su elegante dominio del escenario.

«Que Difícil Es» es su quinto lanzamiento como solista después de una larga carrera como cantante de diversas agrupaciones, tales como la Orq. Conexión Latina y Caribe en (EU), Orq. Mambo Sound, Innovación y Ideal en (NC), Grupo Descarga en (AZ), Orq. Esencia en (Corea del Sur), Orq. Impacto, Cintrón Band, Latin Express y Combo Melaza en (NJ). De tal manera, permitiéndole viajar por diversas regiones del mundo por mas de tres décadas.

En efecto, «Que Difícil Es» es un tema romántico, bailable e ideal para dedicar a esa persona especial y que actualmente se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.