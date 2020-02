Fetraharina : Arrancando Febrero el inventario del trigo “está en cero”

El presidente de Fetraharina, Juan Crespo, advirtió este jueves 6 de febrero que de 14 molinos que hay en el país, solo dos se encuentran operativos por falta de materia prima.

“Ya no hay trigo como para abastecer el mercado nacional. Los inventarios de trigo están en cero y lo digo con total responsabilidad”, dijo en entrevista a Unión Radio, en la mañana.

Además agregó que necesitan al menos 120 mil toneladas para producir. “Unas 30 mil toneladas se puede traer en un barco, es decir, con 3 barcos nosotros lograríamos superar la crisis que nos está afectando a los molineros, las panificadoras industriales y las artesanales”, recalcó.

Crespo indicó que los molinos que mantienen sus operaciones, uno se ubica en el estado Yaracuy y otro en la zona centro occidental del país.

“Cuando decimos que tocamos fondo es porque la industria harinera está paralizada”, agregó Crespo.

En la entrevista, él reiteró que los trabajadores se han visto afectados y han tenido que migrar del país.

