Fideos con verduras y salsa de soja

Los platos sanos y ligeros son la mejor elección para la comida del almuerzo. Con recetas tan sencillas como estos fideos chinos con verduras y salsa de soja, se proporciona una dieta vegetariana pero con muchos nutrientes.

Si no te gustan las verduras, prueba preparar este plato oriental, una receta sencilla y rápida pero que conserva todas las propiedades de las verduras y añade el sabor y los nutrientes de la salsa de soja, siendo un plato muy completo.

Ingredientes

4 paquetes de fideos (unos 400 gr.)

200 gr. de brotes de soja

2 pimientos verdes o rojos

2 zanahorias

2 cebollas

200 gr. de champiñones

100 gr. de mazorcas de maíz pequeñas

75 ml. de salsa de soja

Aceite de oliva

Pimienta negra y sal

Preparación de los fideos chinos con verduras y salsa de soja

1. Pon agua a hervir en una cazuela con un poco de sal. Echa los fideos y deja que se hagan durante el tiempo que indica el paquete.

2. Lava y corta las verduras. Pica muy fina la cebolla, corta el pimiento en tiras y la zanahoria en taquitos, al igual que los champiñones.

3. Echa un poco de aceite en una sartén y ponla a fuego medio. Echar la cebolla y freír hasta que esté transparente

4. Añadir el resto de las verduras, incluidas las mazorcas de maíz pequeñas. Rehogar durante unos minutos, hasta que los champiñones pierdan el agua.

5. Escurrir los fideos y añadirlos a la sartén. Salpimentar al gusto y agregar la salsa de soja. Dejar que cueza todo junto un par de minutos, y servir.

¡y buen apetito!

