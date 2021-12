Fiestas decembrinas Vs. Salud

Diciembre es la fecha propicia para compartir en familia y qué mejor manera de hacerlo alrededor de una mesa degustando los platos tíficos de estas fiestas, que aunque muy sabrosos, si se abusa de ellos pueden ser perniciosos para la salud.

El mejor regalo que nos podemos dar en estas navidades es el cuidado de nuestra salud, atender la propia y la de nuestros familiares. Ese será el mejor obsequio que perdurará con el tiempo en el cuerpo de todos.

En esta oportunidad, pensando especialmente en los pacientes diabéticos, les recomiendo que ante cada pequeña decisión diaria: qué comer, ver televisión en el cómodo sofá o ejercitarme al aire libre para oxigenar mente y cuerpo… entre los cuestionamientos siempre está la decisión que voy a tomar y se debe evaluar si la acción elegida me acerca o me aleja a mi yo saludable que deseo alcanzar.

Es necesario que aquellos que presentan diabetes, se empoderen y se conviertan en los embajadores de la salud en sus hogares, que apoyen y modelen la transformación positiva de sus hábitos y estilo de vida, enseñarles a elegir los alimentos con mayores aportes nutricionales y cuáles proveen fibras. Recordar que la ingesta de vegetales combate no solo la diabetes, hígado graso, cáncer, signos autistas, alteraciones digestivas, del sueño, concentración mental y muchos más.

La salud es todo, ya que es el equilibrio biológico-psicológico-social y no debe entenderse solamente como ausencia de enfermedad. La armonía en salud plena es la clave y debe planearse.

Iniciar el 2022 saludable pasa por terminar unas festividades de manera saludable, no perder el control que se ha decidido por la presión externa, cayendo en excesos de bebidas alcohólicas y comidas. Lo ideal es mantener la diabetes como una compañera, una condición de vida, y se transforme en su verduga, en forma de una terrible complicación.

La mejor versión del paciente con diabetes es el que evalúa los hábitos de vida, sueño y alimentación para mejorarlos cada día, gestionar el tóxico invisible llamado estrés, y ubicar cuáles son sus prioridades de vida, organizando su tiempo y recursos en función de esto. Recordemos que la actividad física ayuda a mantener la glicemia en buen control y todos los órganos y sistemas en óptimo desempeño.

El reto para el 2022 es decidir mantenerse sano. Como médicos queremos, que nuestros pacientes sean todos, casos de éxito. Juntos, podemos hacer viral la salud.

Dra. Omidres Pérez

Médico Internista

Especialista en endocrinología

y Metabolismo

@draomidres

MÁS SOBRE LA DRA. OMIDRES PÉREZ

* Especialidades: Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo y Diabetología.

* Coach Neurocodex en Salud y Bienestar Trainer Banda Gástrica Virtual. Terapeuta MeTTAS

* Conferencista, Escritora, Investigadora Miembro titular de la Región Andina por la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)

* Presidenta 2021-2023 de la Asociación Iberoamericana de telemedicina y telesalud

* Miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Diabetes del Austro.

