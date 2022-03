FIFA y la UEFA suspenden a Rusia de competiciones internacionales

La FIFA y la UEFA decidieron este lunes 28 de febrero de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022.

Estas medidas fueron adoptadas hoy por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el pasado día 24.

«El fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos», señalaron ambos organismos, informó AFP.

La resolución conjunta de la FIFA y la UEFA se hizo pública después de la recomendación hecha este lunes por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones, para que «no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos».

UEFA rompe asociación con Gazprom

Al margen, la UEFA anunció que ha decidido hoy poner fin a su asociación con Gazprom, la compañía energética rusa, en todas las competiciones, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

«La decisión es efectiva inmediatamente y cubre todos los acuerdos existentes, incluyendo la Liga de Campeones, las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA y la Eurocopa 2024», señaló el organismo en un comunicado.

La vinculación entre la UEFA y la compañía energética rusa se inició en el año 2012 y ambas partes acordaron ampliar su compromiso hasta 2024 en mayo del año pasado.

Según ese último acuerdo, Gazprom se convirtió en patrocinador de la Eurocopa 2020, jugada el pasado junio, y también de la próxima, que se jugará en Alemania en 2024, además de la Liga de Naciones.

FIFA y la UEFA suspenden a Rusia de competiciones internacionales was last modified: by

En: Bundesliga