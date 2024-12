FiloSofía Lanza su Nuevo Sencillo «El Trufero»

Santo Domingo, Rep. Dom. – La vibrante orquesta FiloSofía está de regreso para hacerte mover y bailar con su nuevo sencillo «El Trufero», el tercer adelanto de su próxima producción discográfica titulada «Ba-Clave». Tras el éxito de sus lanzamientos anteriores, «Adiós Saturno» y «El Teatro Del Absurdo», FiloSofía continúa sorprendiendo con su capacidad para fusionar géneros y crear sonidos innovadores.

«El Trufero», escrita por el dúo dinámico Darko y Lázaro, es una canción que captura la esencia de una divertida aventura real vivida por los miembros de FiloSofía. Durante una comida con trufas, se encontraron con dos enormes jabalíes durmiendo plácidamente bajo un olivo. Estos jabalíes, satisfechos después de una exitosa cacería de trufas, roncaban orgullosos de su botín. Esta experiencia inspiró una melodía que es tan divertida como su historia.

En el estudio, Darko, Sofía y Lázaro unieron sus talentos para dar vida a «El Trufero», una canción llena de humor, energía y un ritmo irresistible. Este sencillo es el tipo de tema que no solo te hará sonreír y reír, sino que también te hará mover las caderas sin pensarlo dos veces.

«El Trufero» ya está disponible en todas las plataformas digitales. Los fanáticos de FiloSofía pueden disfrutar de esta nueva propuesta musical y prepararse para el lanzamiento completo del álbum «Ba-Clave».

Sobre FiloSofía

FiloSofía es una orquesta originaria de Croacia que ha dejado una huella significativa en la música internacional. Con su capacidad para fusionar géneros y crear sonidos únicos, continúan innovando y trayendo nueva energía a la escena musical. Su próximo álbum, «Ba-Clave», promete ser una obra maestra que deleitará a los oyentes de todo el mundo.

