FiloSofía Rompe Fronteras Musicales con su Nuevo Álbum «Ba-Clave»

Santo Domingo, Rep. Dom. – FiloSofía, la banda internacional de salsa que ha conquistado corazones en América Latina, América del Norte, Asia y Europa, presenta su segundo álbum titulado «Ba-Clave». Tras el éxito de su primer álbum, FiloSofía regresa con una propuesta musical innovadora que fusiona la música balcánica y caribeña.

Sobre «Ba-Clave»

Mientras que el primer álbum de FiloSofía buscaba un sonido muy tradicional, «Ba-Clave» trata de encontrar la verdadera voz de la banda. Utilizando patrones rítmicos típicos de los Balcanes e instrumentos como el acordeón, este álbum es una muestra de la fusión entre culturas. La canción que da título al álbum, «Ba-Clave», es un claro ejemplo de esta mezcla.

El álbum incluye composiciones y arreglos originales que utilizan instrumentos tradicionales del folclore croata, como la tambura brač en la guajira «Flor». Además, FiloSofía ha experimentado combinando géneros tradicionales como el pilón con el hip hop, utilizando instrumentos poco comunes como el talk-box en «El Trufero». Otra joya del álbum es «Tanto Tiempo», un danzonet arreglado para big band que evoca el sonido de las calles cubanas de antaño, perfecto para una banda sonora cinematográfica.

El tema en promoción, «Adiós Saturno», es una de las canciones destacadas del álbum. Lanzada previamente como sencillo, «Adiós Saturno» ha recibido gran aceptación del público.

Canciones Destacadas

«Adiós Saturno» y «El Teatro del Absurdo»: Dos sencillos previamente lanzados que han recibido gran aceptación.

«El Vicio»: Una mezcla de guaguancó y latín jazz.

«Paranoia»: Con un toque de cine negro y una interpretación de parlando impresionante.

«El Cuarto Catorce»: Destaca por su inusual progresión armónica y letras poco convencionales.

Desde la primera canción, «Intro», queda claro que «Ba-Clave» está diseñado para hacer que la gente baile, ofreciendo una producción de alta calidad, una interpretación impecable y una explosión de energía e innovación.

Biografía de FiloSofía

FiloSofía es una banda internacional de salsa con sede en Zagreb y Liubliana. Su música se escucha en emisoras de radio y pistas de baile de todo el mundo. La banda está compuesta por:

Darko Sedak-Benčić : Director creativo y primera trompeta de la Orquesta Big Band de la Radiotelevisión Eslovena, con títulos en composición y trompeta.

: Director creativo y primera trompeta de la Orquesta Big Band de la Radiotelevisión Eslovena, con títulos en composición y trompeta. Sofía Sherocka : Vocalista principal con un título en lengua y literatura hispánicas, y autora de la mayoría de las letras.

: Vocalista principal con un título en lengua y literatura hispánicas, y autora de la mayoría de las letras. Miron Hauser : Director de la Orquesta de Jazz de Radiotelevisión Croata, con un título en trombón y un profundo conocimiento de la música latina.

: Director de la Orquesta de Jazz de Radiotelevisión Croata, con un título en trombón y un profundo conocimiento de la música latina. Lázaro Amed Hierrezuelo: Artista cubano, violinista, cantante, percusionista y compositor.

Discografía y Actuaciones

FiloSofía lanzó su primer álbum «Nuestra Historia» en 2019, seguido de sencillos como «El Teatro del Absurdo», «Adiós Saturno» y «El Trufero». Su música abarca diversos géneros, incluyendo salsa, chachachá, danzón, guajira, y una fusión de música balcánica y cubana.

Han actuado en festivales de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Hercegovina, Italia y más. Su concierto de 2020 con la Orquesta de Jazz de Radiotelevisión Croata fue transmitido por la televisión nacional y está disponible en YouTube.

Prensa y Entrevistas

La música de FiloSofía se transmite en emisoras de todo el mundo, como Radio Brisa Tropical, Digital Latino Radio, Monosolestereo, Viva la Salsa Bolivia, y muchas más. Sofía Sherocka ha sido entrevistada en numerosos programas, y la banda ha sido destacada en múltiples artículos y libros.

FiloSofía Rompe Fronteras Musicales con su Nuevo Álbum «Ba-Clave» was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí