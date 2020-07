Finaliza una nueva liga en una temporada con intriga hasta la última jornada

¡Vaya Liga hemos tenido! Para los amantes del fútbol y las grandes emociones, no se puede decir que estemos ante una temporada como la 2019/2020 para recordar durante décadas, ante dos equipos como el Barça y el Atlético que parecían serios candidatos a ganar La Liga y un Real Madrid que si bien nadie desea en su sano juicio la llegada de la crisis sanitarias tras el covid a nuestras vidas, un parón que le ha venido de perlas al técnico Zinedine Zidane volviendo lograr a aupar a la primera posición que ni el jugador más optimista del codigo promocional kirolbet podría llegar a vaticinar y de hacerlo, seguro que no le habrá ido nada mal.

Si hay algo raro desde aquellas ligas perdidas por el Real Madrid en la última jornada, es llegar a la última jornada con partidos decisivos para todas las posiciones claves de la liga, desde aquellos puestos que terminan por descender a un equipo, a aquellos que te clasifican para la Europa Uefa League o para la Uefa Champions League, además del tan ansiado y cotizado alirón de campeón de la primera división española.

Pero no solo nos hemos topado con una lucha hasta el final en los puestos de descenso, es que también equipos que apriori lucharían por estar entrando en Europa, como por ejemplo, el Celta de Vigo tras la operación retorno de sus estrellas Rafinha y Mina, junto con todos los que ya habían regresado, que ha tenido a la afición de Vigo en vilo hasta el pitido final del último encuentro disputado. Otros equipos como el Alavés que parecían salvados, se empeñaron en sumar sus partidos tras la reanudación después del parón liguero por derrotas, y complicando la permanencia que ya hace meses parecía conseguida.

En la parte alta, lucha encarecida ante grandes equipos como Villarreal, Atlético y Athletic, Sevilla, Real Sociedad, .. se empeñaron en no afianzar, pudiendo en la mayoría de los casos, puestos europeos que finalmente se decidieron en la última jornada.

Esta misma lucha donde el Barcelona partía como favorito pero un buen segundo arranque del Real Madrid y malo de los culés, parecía ya hacer campeón a los de la capital a falta de tres jornadas, que tras un tropiezo inesperado, le permitió soñar al F. C. Barcelona hasta el último partido, otra vuelta de tuerca a una liga que los apasionados, con tantos cambios, como el acelerón de partidos diarios para poder acabar a tiempo ante el parón sanitario, junto con la intriga hasta la última jornada, difícilmente olvidaremos.