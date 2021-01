Flexibilización en Zulia será de 8.00 am. a 6.00 pm. para sectores priorizados.

Esta semana de flexibilización el horario permitido será de 8.00 de la mañana a 6.00 de la tarde en el Zulia, pero solo para los sectores priorizados de salud y medicamentos, alimentación y servicios públicos.

Así lo informó la autoridad regional en transmisión por radio y televisión la mañana de este lunes 25 de enero. Además, resaltó que, luego de una reunión con la Cámara de Comercio de Maracaibo y Fedecámaras Zulia, se permitirá la apertura de centros comerciales.

“En los centros comerciales van a abrir solo los locales priorizados: alimentos y farmacia durante esta semana de flexibilización dentro del esquema 7×7”, detalló.

Reiteró que está prohibida la instalación de alcabalas sin permiso de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia y destacó que los vehículos relacionados con los sectores priorizados tienen libre circulación.

