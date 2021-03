FLORIDA, EEUU: Dos muertos y dos heridos al estrellarse una avioneta con un vehículo, FOTOS Y VIDEOS

Dos muertos y dos heridos al estrellarse una avioneta con un vehículo, FOTOS Y VIDEOS

Dos personas murieron este lunes al caer la avioneta en la que viajaban y estrellarse contra un coche en Pembroke Pines (Florida, EE.UU.), cerca del aeropuerto North Perry, informan medios locales.

En una grabación registrada por una cámara de seguridad situada al lado del lugar del siniestro, se observa cómo la aeronave cae justo encima del vehículo, choca contra una valla y explota. Al escucharlo y ver las llamas, los vecinos salen asustados de sus casas y gritan.

Investigators say at 3 pm a single-engine Beechfront Bonanza plane crashed returning to North Perry Airport.

The plane hit a car that had a mother and child inside. They were taken to hospital in “serious/critical” condition.

The 2 onboard the plane died.

More on @CBSMiami pic.twitter.com/ziPCxIPk9U

— Karli Barnett (@KarliBarnett) March 15, 2021