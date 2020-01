Un suceso macabro ocurrió en el Estado de Florida en EEUU cuando cuatro cuerpos fueron encontrados al interior de una casa y una persona fue detenida en relación con el caso, informó la policía.

Los agentes del Departamento de Policía del condado Orange dieron a conocer pocos detalles de la investigación el lunes 13 de enero.

“Todas las partes involucradas en esta investigación están localizadas”, dijo el jefe de policía Russ Gibson durante una breve conferencia de prensa. No respondió preguntas de los reporteros sobre el caso.

Los agentes fueron notificados de la casa en Celebration, que está en las inmediaciones de Walt Disney World. Los cuerpos fueron encontrados al interior de la vivienda, pero los investigadores de la policía no señalaron cómo murieron ni qué cargos se podrían presentar a la persona detenida.

Las identidades de los fallecidos no serán reveladas hasta que el forense realice autopsias, manifestó el vocero del jefe de policía Jacob Ruiz.

La tarde del lunes, los investigadores tenían gran parte de la cuadra acordonada con cinta amarilla de escena del crimen.

El vecino Marcelo Rodriguez señaló que vio a agentes en la casa de dos pisos la mañana del lunes gritando a los residentes que abrieran la puerta, reportó el periódico Orlando Sentinel. Agregó que vio a un hombre que vivía ahí con su familia afuera de la casa esposado.

“Estamos conmocionados”, expresó Rodriguez. “Es terrible”.

FLORIDA, EEUU: Encuentran cuatro cadáveres en una casa was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos