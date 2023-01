FMI: Advierte que casi la mitad de la Economía Mundial estará en recesión para 2023

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió este domingo que «un tercio de la economía mundial» estará en recesión este año, incluida «la mitad de la Unión Europea (UE)”.

Georgieva aseguró que «para la mayoría del mundo va a ser un año duro, más duro que el que dejamos atrás», ya que las tres grandes economías (Estados Unidos, Unión Europea y China) «se están ralentizando simultáneamente».

También prevé que la mitad de los países de la UE cuya economía está «severamente impactada» por la guerra en Ucrania, entre en recesión este año. En cambio, ve la economía estadounidense más «resiliente» y confía en que la fortaleza de su mercado laboral le ayude a «evitar la recesión» e incluso a «sostener al mundo en un año muy difícil».

Por lo que respecta a China, los efectos de su política de covid cero llevarán a su crecimiento económico a situarse «igual o por debajo» del mundial, lo que tendrá un impacto negativo en su economía, la de la región y la mundial.