El fotógrafo venezolano Yiste, se está robando las miradas en el viejo continente debido a la fuerte crisis que está pasando el país de las arepas el criollo agarro sus corotos y aterrizo en Europa desde algunos años se mantiene residenciado donde se mantiene trabajando fuertemente representando muy bien su tierra natal.

Los españoletes han posado para su lente una fuente cercana revelo que viene con grandes proyectos donde posaran grandes celebridades de Europa y América latina a través de la red social de la camarita (Instagram) se puede observar todo el trabajo realizado, algunas semanas atrás se ha visto realizando algunas fotografías a la actriz de contenido para adultos Kesha Ortega entre otras celebridades.

Aunque los aeropuertos se mantienen cerrados, en muchos países por el confinamiento por el coronavirus Yiste se encuentra trabajando con todo el protocolo de seguridad e higiene y seguridad por parte de las autoridades españolas para evitar el contagio, se espera que también pueda dictar cursos de fotografías online en todos los continentes para enseñar a los amantes de la fotografía.

Yoel Díaz

Internacional Journalist

+ 58 414.723.88.78

Fotógrafo venezolano Yiste se roba las miradas en Europa was last modified: by

En : Notas de Prensa