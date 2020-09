Frank Morón presentó «Me quedé» junto a Boston Rex

Frank Morón, cantautor de origen trujillano, caracterizado por sus composiciones de sonidos enfocados en el rock-folk llega con el lanzamiento de «Me Quedé», tema parte de su segunda placa discográfica estrenada en el mes de marzo del presente año. La novedad de este tema es que cuenta con la colaboración de Reynaldo Goitia (Boston Rex) cantante y líder de la agrupación Tomates Fritos, quien además es gran colaborador en el proyecto musical de Frank Morón.

Este lanzamiento no solo va de la mano con el sencillo incorporado en su disco «Mañana», sino que también contará con una versión acústica realizada por Frank, desde su casa, debido a la cuarentena por la pandemia del covid-19. Para Frank “Me Quedé” es un tema con influencias de la música folk, porque sus sonidos pasan desde el blues, rockabilly hasta el indie rock. Añade que la pieza mantiene un toque vintage y característico de sus composiciones.

“Quisimos hacer una versión muy fresca en acústico. Tiene unos matices de música folk estadounidense y fue compuesta desde la distancia. El productor Max Martínez estaba en Lechería y yo en Puerto Ordaz. Es una pieza muy especial”, explicó Morón. La grabación del acústico surgió con la intención de mezclar sonidos suaves con tonadas que emanan el estilo folk. El resultado es un tema que rinde un tributo a las generaciones del folk y que Morón quiso incorporar a su música con la composición de “Me Quedé”.“Es una pieza muy personal porque está inspirada en los sentimientos que puedes llegar a sentir cuando tratas de muchas maneras de rescatar algo, pero no se logra o no vale la pena”, dijo el cantante que ahora se encuentra en el estado Bolívar.

Agregó que Boston Rex escribió tres temas iniciales para el disco “Mañana”. “Me Quedé” fue el último sencillo que se grabó de este álbum y para el cantante venezolano, es uno de los mejores temas que puede ofrecer el disco. “Mañana”, su segundo álbum, contó con la producción de los músicos Max Martínez y Reynaldo Goitia. De la pieza se desprende “Despertaste en primera” , tema que llegó a alcanzar el número 1 en la cartelera rock del Record Report por cinco semanas consecutivas a inicios de este año.

El proceso creativo para llegar a este disco se remonta un poco más atrás: al año 2016. El sencillo viene de lo anecdótico y de lo familiar para Frank, rememora un tema de su infancia y lo reinterpreta. Morón aspira a que con “Me Quedé” pueda consolidarse en la industria musical. Y quiere tomar esos nichos que han sido abandonados por la migración. Le llama la atención aventurarse en los escenarios de Colombia, Chile y México, sitios que espera visitar una vez que termine la pandemia.

Puedes disfrutar y escuchar “Me Quedé” y su segundo álbum “Mañana”, en todas las plataformas digitales internacionales (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music)

