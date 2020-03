Frank Quintero regresa a los escenarios con su TOUR FQ.

A Maracaibo viene a celebrar sus 50 años de carrera musical

Frank Quintero conformó a principio de la década de los 80, junto a Franco de Vita, Yordano e Ilan Chester, una generación de cantantes venezolanos que alcanzaron gran popularidad y renombre a nivel nacional e internacional.

A lo largo de su trayectoria artística ha interpretado y compuesto más de 160 canciones y grabado 18 álbumes de estudio, siendo “Química”, “La Dama de la Ciudad”, “Apóyate en mí”, “Canción para ti”, «Escalera de tu mente» y «Feeling» sus canciones más emblemáticas.

Ahora Frank Quintero regresa a Maracaibo para celebrar sus 50 años de carrera de vida artística con su Tour FQ, para rencontrarse con su público que lo ha visto convertirse en uno de los artistas que ha consolidado su carrera con los pasos de los años gracias a su entrega en el escenario.

En una noche mágica, especial y única, Frank Quintero tiene preparado un gran concierto para sus miles de seguidores y admiradores marabinos. Durante su presentación el próximo 14 de marzo en el Gran Salón Maracaibo del Hotel intercontinental, el músico, cantante, productor y compositor, realizará un recorrido por cada una de sus canciones populares de todas las décadas y de todos sus discos.

Frank Quintero regresa a los escenarios con su TOUR FQ. was last modified: by

En : Notas de Prensa