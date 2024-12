Frank-Walter Steinmeier presidente de Alemania disuelve el parlamento y convoca nuevas elecciones

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, anunció la disolución de la Cámara Baja del Parlamento de Alemania (Bundestag) y la realización de elecciones generales anticipadas para el 23 de febrero de 2025. Esta decisión responde a la solicitud del canciller Olaf Scholz, quien enfrentó una pérdida de confianza en su gobierno.En su declaración desde el Palacio de Bellevue, Steinmeier subrayó la importancia de la estabilidad política en este momento excepcional.

“He decidido disolver el Bundestag”, afirmó, resaltando que la estabilidad es un “bien valioso” que debe ser protegido, especialmente ante la inminente crisis económica y los desafíos sociales que enfrenta Alemania.

Historicamente, las elecciones anticipadas en Alemania ocurrieron por última vez en 2005 bajo el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder. Steinmeier expresó su convicción de que “unas nuevas elecciones son el camino correcto para el bienestar del país”, destacando la necesidad de un gobierno fiable y una mayoría parlamentaria estable.

El presidente también hizo hincapié en que el próximo gobierno enfrentará grandes desafíos, como la recesión económica que ha afectado a Alemania durante dos años consecutivos (2023-2024), las crisis en Ucrania y Oriente Medio, así como cuestiones urgentes relacionadas con la inmigración, la integración y el cambio climático.

A medida que los partidos entran en campaña electoral, Steinmeier espera que presenten soluciones viables a estos problemas. “La política es la negociación entre lo posible y lo que no puede ser”, reflexionó, instando a una campaña basada en el respeto y la transparencia.

En cuanto a la tendencia ganadora para el nuevo parlamento, las encuestas recientes sugieren un resurgimiento de los Partidos Verdes y un fortalecimiento de las fuerzas de derecha, lo que podría alterar el equilibrio político.

Los partidos están en la carrera para atraer a los ciudadanos, quienes deben ser conscientes de que su voto podría ser decisivo en este contexto electoral.

“Ahora les toca a vosotros, ciudadanos”, concluyó Steinmeier, instando a la participación activa en las elecciones. “Su opinión cuenta. Vayan a votar siendo conscientes de que su voto puede ser decisivo”, enfatizó, reafirmando la importancia de una democracia saludable frente a la división y el extremismo.

Frank-Walter Steinmeier presidente de Alemania disuelve el parlamento y convoca nuevas elecciones was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.