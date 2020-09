Franklin Salomón y Carlos Bullying estrenan “Open Closet”

El Live Show emitirá su primera edición este 24 de septiembre a las 9 de la noche…

Carlos Alberto Juárez, mejor conocido como Carlos Bullying, y Franklin Salomón, anuncian el estreno de “Open Closet”, un programa de entretenimiento y entrevistas que tendrá lugar este y todos los jueves a las 9 de la noche a través de la plataforma digital de YouTube.

Este Live Show desarrollará controversiales temas para todo el público de habla hispana, donde tópicos de transexualidad, parejas gays vs straight, padres del mismo sexo, poliamor, y otros puntos de interés discutidos en la comunidad LGTBQ, serán los principales ingredientes de esta producción creada y realizada por Miamicuchos Productions.

“Open Closet” contará en cada una de sus ediciones con un invitado de lujo, el cual narrará desde su propia experiencia los pro y los contras del tema que esté en discusión para el momento de su exposición.

Con un estilo imperfectamente ocurrente, Franklin Salomón y Carlos Bullying, estrenarán su primer programa este jueves 24 de septiembre con la participación especial de la venezolana Valeria Irons. “Open Closet” se realiza y transmite desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Para mayor información pueden seguir las cuentas de Instagram: @franklinsalomon @carlosbyllying y @miamicuchos / Prensa: Jheisson Rodríguez @jheirod

