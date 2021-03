Fredo Versatil celebra su primer millón con el tema «Soltera»

Con menos de un mes desde el lanzamiento de «Soltera», el cantante dominicano Fredo Versatil se llevó una grata sorpresa al obtener su primer millón de reproducciones en el videoclip oficial de este tema en YouTube.

De la mano de Versatil Music Group, empresa dirigida por Mario Forte, Fredo ha logrado posicionar esta canción con un arduo trabajo de promoción en todas las plataformas digitales.

«Soltera» ya forma parte de todo el proceso e innovación que el intérprete quiere demostrar para seguir expandiendo su música en todos los niveles, así como en diferentes países de América.

Recordemos que este videoclip fue realizado por Donbi TV e implementa la fantasía y efectos especiales del audiovisual al compás de la historia de la canción.

«»Soltera» es un tema que me ha generado muchísima satisfacción en tan corto tiempo desde que se estrenó», aseguró Fredo.

«He trabajado muchísimo para lograr estos resultados y sé que con lo que tengo preparado para todo el público daré un giro radical a mi carrera», agregó el cantante dominicano.

Por otra parte, Fredo Versatil para celebrar su primer millón llevará su música a diversos medios de comunicación en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, entre otros, para presentar «Soltera», además de toda su trayectoria y revelar sus próximos planes, proyectos y canciones.

