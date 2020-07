Cómo preparar el FRICASÉ CHILENO

FRICASÉ CHILENO, Ingredientes:

1 cebolla

1/2 pimentón rojo

1 atado grande de acelga

1-2 panes cortados en cubos

2 papas cocidas cortadas en cubos

3 salchichas cocidas en rebanadas

3 huevos

1/4 taza de leche

sal y pimienta

aceite

Preparación:

Picar la cebolla en pluma y el pimentón en cubitos. Proceder a cortar los tallos de la acelga, no los vamos a usar en esta receta. Cortar las hojas de acelga en tiras de 1 cm. mas o menos.

Calentar 1 cucharada de aceite en una olla grande o sartén. Cocinar la cebolla de 4 a 5 minutos, hasta que este translúcida.

Agregar el pimentón, cocinar 2 minutos. Agregar la acelga picada cocinar de 3 a 5 minutos hasta que se reduzca en tamaño.

Sazonar ligeramente con sal.

Retirar del sartén y apartar en un plato.

Limpiar la sartén y calentar dos cucharadas de aceite.

Freír los cubos de pan.

Sacar a un plato con toalla de papel.

Proceder a dorar las papas.

Luego devolver todo a la olla, acelga, rebanadas de salchichas cocidas, y pan frito.

Calentar a fuego medio.

Batir los huevos con la leche y sazonar con sal y pimienta.

Agregar la mezcla de huevos a la sartén, revolver y cocinar 1-2 minutos hasta que el huevo se cocine.

Servir de inmediato.