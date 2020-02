Fue absuelto el presidente Trump en juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto este miércoles en el Senado tras su histórico juicio político, con el apoyo de todos los republicanos excepto uno y ningún demócrata.

De los 100 senadores, 52 declararon al presidente inocente de abuso de poder y 53 desestimaron que haya obstruido la labor del Congreso, los dos cargos en su contra aprobados el 18 de diciembre por la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata.

Por su parte, Trump anunció que se dirigirá al país el jueves al mediodía desde la Casa Blanca.

«Haré una declaración mañana a las 12:00 pm desde la Casa Blanca para discutir la victoria de nuestro país en esta Farsa de Impeachment», escribió Trump en Twitter.

