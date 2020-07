Fuerte Sismo de 5.1 Grados sacudió el occidente de Venezuela, sintiéndose fuertemente en Maracaibo.

Un Fuerte Sismo sacudió el occidente de Venezuela, sintiéndose fuertemente en Maracaibo, el fenómeno telúrico fue de al menos 5.1 grados de magnitud según el reporte preliminar del servicio geológico de Colombia y el Chileno.

El epicentro se ubicó a 64km de Maracaibo, a una profundidad de entre 10 y 100km.

El temblor comenzó a sentirse en Maracaibo a las 11.17pm, -4gmt. En la mañana algunos pobladores notificaron rajaduras en sus viviendas, esto último está por confirmar.

Este sismo de 5.1 es el segundo ocurrido en el territorio venezolano en el mes de Julio de 2020, preocupa la profundidad a la que se ubicó el epicentro, ya que se presume de una mayor cantidad de energía que se puede liberar mediante réplicas posteriores.

Según FUNVISIS la agencia venezolana de monitoreo de sismos, el fenómeno fue de 4.8 grados de magnitud.