En una operación sin precedente en la zona de Siria, las fuerzas especiales de EEUU liquidaron al líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi.

Fuentes revelaron que un «objetivo del Estado Islámico de alto valor», quién se cree que es el líder de este grupo terrorista, Abu Bakr al Baghdadi, ha sido abatido en la provincia siria de Idlib como resultado de una incursión de las fuerzas especiales de EE.UU. con participación de helicópteros militares, informa Newsweek con referencia a sus fuentes militares de alto rango.

Se cree que Al Baghdadi detonó un chaleco suicida que llevaba puesto, según informa ABC News citando a sus fuentes. Un alto funcionario del Pentágono, familiarizados con esta misión de alto secretoen Idlib, «el último bastión del islamista del país», Newsweek ha indicado que esta fue aprobada por el presidente Donald Trump casi una semana antes de que se llevara a cabo.

Syria: More video of Bagdhadi compound after the air-raids https://t.co/AulNJffuvX pic.twitter.com/j4VRQoYbdf — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 27, 2019

Fuerzas Especiales de EEUU liquidaron al líder de ISIS, Abu Bakr al Baghdadi, VIDEO

