Fulham FC Los Cottagers de Craven Cottage: Una Historia Centenaria

El Fulham Football Club, fundado en 1879, es el club de fútbol profesional más antiguo de Londres. Originario del Fulham Church Sunday School, el club ha mantenido una fuerte conexión con su comunidad local a lo largo de su larga historia. Conocidos por su pintoresco estadio a orillas del río Támesis, Craven Cottage, los «Cottagers» han demostrado una tenacidad notable, alternando entre las divisiones pero manteniendo siempre un espíritu luchador y una identidad distintiva.

Entrenador Actual

El entrenador actual del Fulham FC es el portugués Marco Silva. Designado en julio de 2021, Silva ha implementado un estilo de juego organizado y efectivo, logrando consolidar al Fulham en la Premier League y guiándolo a un rendimiento sólido. Su enfoque táctico y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores lo han convertido en una figura clave en el club.

Capitán y Equipo Actual

El capitán actual del Fulham FC es el mediocampista escocés Tom Cairney. Un jugador elegante y creativo, Cairney ha sido una figura fundamental en el mediocampo del Fulham durante varios años. Su visión de juego, su habilidad con el balón y su liderazgo tranquilo lo convierten en un capitán respetado.

El equipo actual del Fulham FC para la temporada 2025-2026, bajo la dirección de Marco Silva, presenta una mezcla de jugadores experimentados y talentos emergentes que buscan mantener al equipo como un contendiente sólido en la Premier League:

Porteros: Bernd Leno, Marek Rodák

Defensas: Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Issa Diop, Antonee Robinson, Kenny Tete, Calvin Bassey, Timothy Castagne

Centrocampistas: Tom Cairney, João Palhinha, Harrison Reed, Andreas Pereira, Saša Lukić, Harry Wilson

Delanteros: Aleksandar Mitrović, Carlos Vinícius, Bobby De Cordova-Reid, Manor Solomon, Adama Traoré

Estadio del Fulham FC

El hogar del Fulham FC es el encantador Craven Cottage, ubicado a orillas del río Támesis en Fulham, al oeste de Londres. Inaugurado en 1896, el estadio es conocido por su atmósfera única y su arquitectura tradicional, incluyendo la icónica Cottage Pavilion y la Johnny Haynes Stand. Con una capacidad de alrededor de 25,700 espectadores, Craven Cottage es uno de los estadios más pintorescos de Inglaterra y un verdadero hogar para los Cottagers. Los planes para una remodelación gradual buscan modernizar las instalaciones sin perder el carácter distintivo del estadio.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

Si bien el Fulham no cuenta con una larga lista de títulos de primer nivel, ha logrado campeonatos importantes en las divisiones inferiores y ha alcanzado hitos significativos:

Títulos Nacionales:

Football League Second Division (2): 1948–49, 2000–01

1948–49, 2000–01 Football League Third Division (1): 1931–32

Clasificaciones y Logros Notables:

Ascenso a la Premier League (3): 2001, 2018, 2022 (a través de los play-offs)

2001, 2018, 2022 (a través de los play-offs) Finalista de la UEFA Europa League (1): 2009–10

2009–10 Semifinalista de la FA Cup (1): 1975

1975 Finalista de la FA Cup (1): 1975

El Fulham FC, bajo la dirección de Marco Silva y con Tom Cairney como su capitán, ha demostrado ser un equipo competitivo en la Premier League. Con su histórico estadio Craven Cottage como telón de fondo, los Cottagers continúan su lucha en el fútbol inglés, buscando consolidarse en la máxima categoría y construir sobre sus logros pasados. Su tenacidad y su conexión con su comunidad aseguran que el espíritu del Fulham perdure a orillas del Támesis.

Fulham FC Los Cottagers de Craven Cottage: Una Historia Centenaria was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.