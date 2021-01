¿Funcionarán las vacunas contra las nuevas mutaciones y variantes del coronavirus?

¿Funcionarán las vacunas contras las nuevas mutaciones y variantes del coronavirus?

Lo que todos hemos temido durante años, y no por estar creyendo en películas de Hollywood es realidad ahora,.. y quizás se trate de la mayor preocupación que existe ahora mismo.

Las vacunas se han diseñado para que ataquen cierta acción, proteína, o función del coronavirus, lo que las hace muy específicas y eso es el principal problema.

Los virus mutan constantemente, y a veces lo hacen tanto que se vuelven más resistentes a las vacunas, por lo que es necesario modificarlas.

Es el temor que existe con las variantes de coronavirus identificadas en Sudáfrica o Reino Unido, por ejemplo, de las cuales se han registrado casos en otros países e incluso se han vuelto las dominantes por su mayor capacidad de infección.

Opiniones de Expertos.

Sin embargo, aún es pronto para decir con exactitud si estas variantes son resistentes a la vacuna o no.

Moderna anunció este lunes que su vacuna seguía siendo efectiva contra las variantes de Reino Unido y Sudáfrica, aunque en el caso de la sudafricana produciría una nueva forma de vacuna extra que puede usarse para reforzar la protección.

Pfizer y BioNTech también aseguran que su compuesto neutraliza las nuevas variantes.

«De igual forma, hay que tener en cuenta que aunque las vacunas aprobadas son muy efectivas, no lo son al 100% ante ninguna variante del virus, ni siquiera la original», aclara Badley, de la Clínica Mayo.

«La protección de las vacunas dependerá de qué tan diferente sean las nuevas variantes de las anteriores», explica Tang.

En resumen, se desconoce si las nuevas variantes que han aparecido serán resistentes a las vacunas, pero sí está clara la necesidad de que gobiernos y departamentos de salud vigilen e identifiquen las variantes emergentes para evaluar si las terapias disponibles pueden neutralizarlas.

