(Prensa PoliAnzoátegui).- Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, en labores de patrullaje en la calle Los Jardines municipio Bolívar capturaron a los ciudadanos Freddy Daniels de 34 años de edad y Luis González de 31 años de edad por presunto hurto.

El director de la institución, Coronel Carlos Salazar García, informó que los efectivos adscritos a la Dirección de Control de reuniones públicas y manifestaciones (DCRPM), recibieron una denuncia de la víctima, constatando que fue sometido por los facinerosos con un arma de fuego.

Agregó Salazar, que durante el procedimiento se le incautó a los detenidos 1 arma de fuego tipo facsímil y un arma blanca tipo cuchillo, el procedimiento fue notificado a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público para las actuaciones correspondientes del caso.

Otras detenciones

Un ciudadano fue aprehendido por efectivos de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, en el sector Las Magnolias, municipio Simón Rodríguez, cuando transportaba material estratégico.

El director, Carlos Salazar García, informó que los uniformados capturaron al ciudadano David Lara, de 35 años de edad cuando tenía en un vehículo 227 cabillas de 6 metros.

Asimismo le incautaron un vehículo tipo autobús, placa 09AA1XU, y una máquina para picar las mismas, el procedimiento se notificó al Ministerio Público.

Funcionarios de PoliAnzoátegui aprehendieron a dos sujetos por robo was last modified: by

En : Gobierno