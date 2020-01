Funcionarios de PoliAnzoátegui detuvieron a dos sujetos por hurto de bienes del estado en El Tigrito

(Prensa PoliAnzoategui).- Dando cumplimiento con la Gran misión Cuadrantes de Paz, funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui adscritos al Centro de Coordinación Policial El Tigrito aprehendieron a dos ciudadanos en la avenida Mariño del municipio San José de Guanipa, por presunto hurto de bienes del estado.

El director de Polianzoategui Coronel Carlos Salazar García, informó que la detención se realizó durante labores de patrullaje, identificando a los detenidos como Yithzak Valdivieso, de 30 años de edad, y Wilfredo Colmenares, de 58 años de edad, quienes portaban identificación como trabajadores de la estatal petrolera.

Salazar refirió que en el momento de la captura, los sujetos trasladaban en un vehículo cables y un neumático presuntamente sustraído del Centro Operativo Petro Monagas.

“Nuestros oficiales se comunicaron vía telefónica con la Gerencia de Pdvsa San Tomé para verificar la irregularidad, constatándose que los elementos incautados son bienes de la estatal petrolera, y quedaron clasificados como un vehículo, marca Chevrolet, placas A54AN8A, 2 ramales de cables, 1 caucho R_17 y tres teléfonos celulares de distintos modelos y marcas”, aseguró el Coronel Salazar.

Puntualizó que dicho procedimiento fue puesto en conocimiento del Fiscal Cuarto, quien ordenó la remisión de las actuaciones correspondientes del caso

