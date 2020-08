Fundación Salva suma esfuerzos para el desarrollo de la nutrición en la población infantil

La Fundación Salva a propósito de contribuir con la nutrición y el sano desarrollo de la población infantil, realizó una donación a la Fundación Unidos por Moisés, de más de 200 latas de leche de fórmula, para niños en edades comprendidas de 0-6 meses y a partir de los 6 meses en adelante.

En ese sentido, Frank Biaggi, abogado y representante de la Fundación Salva, detalló que esta acción se ejecutó con la finalidad de apoyar a los infantes en situación de vulnerabilidad y riesgo de desnutrición que hacen vida en la Fundación Unidos por Moisés.

“Con esta causa social estamos dando complimiento a uno de los objetivos de nuestra fundación, que es ayudar a las comunidades, a distintas ONG e instituciones sin fines de lucro para seguir evolucionando como país y como seres humanos”, dijo.

Por otra parte, la presidenta de la Fundación Unidos por Moisés, Sara Quiñones, manifestó su agradecimiento a la Fundación Salva por dicha donación y por la nueva alianza que concretaron ambas instituciones, la cual permitirá trabajar en conjunto para atender a niños con distintas condiciones patológicas de bajos recursos.

“Esta donación es de vital importancia, para nosotros seguir trabajando. Nuestra fundación es sin fines de lucro y sin la ayuda de los distintos colaboradores sería imposible nuestra labor, porque tenemos una amplia data de niños que padecen de Hidrocefalia, Espina Bífida, Parálisis Infantil y nuestro trabajo es hacerles seguimiento cuando tienen bajo peso”, señaló.

Es importante destacar que la Fundación Salva continuará realizando futuras donaciones que ayuden a reducir los índices de desnutrición en niños, niñas y adolescentes, garantizando así un mejor desarrollo físico e intelectual en esta población.

