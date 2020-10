Funvape, Consorven y Acnur atienden necesidades de personas con discapacidad en Carabobo

Gracias a la articulación entre la Fundación Vanessa Peretti (Funvape), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), se logró brindar apoyo a más de 100 familias afectadas por las constantes lluvias que ocasionaron el desbordamiento del caño La Yuca, estado Carabobo, a principios de septiembre.

Vanessa Peretti, presidenta de Funvape, agradeció el apoyo en beneficio a estas familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad, donde se pudo identificar a 118 personas con discapacidad afectadas por las recientes lluvias en localidades como Trapichito, Bendición de Dios, Valle Mirandita, Santa Eduviges y 24 de junio.

“Hoy queremos agradecer al equipo de Acnur por su apoyo ante estas situaciones donde siempre los más afectados terminan siendo los niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa el estado de vulnerabilidad en que se encuentran estas familias de Carabobo y pedimos para que entre todos podamos seguir ayudando a quienes han perdido ropas, alimentos, enseres a causa de las lluvias en este sector”.

Por su parte, Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, destacó que en total fueron 106 hogares beneficiados, y 376 personas que recibieron enseres. “En estos cinco sectores del estado Carabobo, hemos identificado a 118 personas con discapacidad, de los cuales 19 son niños, niñas y adolescentes y 46 adultos mayores. Hemos hecho un trabajo para pre identificación de las personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad”.

De Gouveia lamentó que situaciones como estas no reciban mayor atención por parte del Estado venezolano “Aquí vemos con mucho pesar que no son solamente las personas con discapacidad, aquí se encuentran muchas familias que han perdido todo a causa de las lluvias. Hago un llamado a dar cumplimiento al artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se plantea la implementación de medidas adicionales para la atención y protección de las personas con discapacidad en el marco de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, pues preocupa profundamente la situación de pobreza extrema en la que vive esta población ”

Las personas afectadas recibieron kits de hábitat que estaban compuestos por sábanas, esterillas, lámparas solares, mosquiteros, jabones e implementos de cocina y mostraron su agradecimiento con Funvape, Acnur y Consorven. Al respecto, la Señora María de 67 años de edad y con discapacidad motora expresó “Con lágrimas en los ojos recibimos esta ayuda, que Dios los bendiga, imagínese cuando hubiese podido comprar estos implementos”. Por otro lado, una de las beneficiarias, cuyo núcleo familiar alberga a un niño con discapacidad múltiple manifestó: tenía tiempo ahorrando para comprar una cobija, pues en las noches mis hijos y yo compartimos una sola, esto me cae del cielo”

La Fundación Vanessa Peretti, Consorven y Acnur, dictaron a su vez charlas sobre el uso de los kits y recomendaciones para mantener el cuidado y la higiene en el marco de la emergencia Covid-19. De igual forma, instaron a la comunidad a seguir organizándose y a promover espacios de articulación comunitaria para incluir a las personas con discapacidad del sector.

Finalmente, De Gouveia y Peretti, afirmaron que continuarán impulsando jornadas de formación, sensibilización y promoción de derechos, dirigidas a los diversos actores sociales, a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad en los planes de respuesta ante la crisis que se vive en el país. Manifestaron la importancia de generar alianzas efectivas y replicar experiencias y acciones como las realizadas por Acnur.

Redes Sociales:

Instagram: @FundacionVanessaPeretti

Twitter: @Funvape

Facebook: Fundación Vanessa Peretti

Funvape, Consorven y Acnur atienden necesidades de personas con discapacidad en Carabobo was last modified: by

En : Noticias Nacionales