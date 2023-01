Funvape ofrece Servicio de Atención Psicosocial gratuito para personas con discapacidad

ensa Funvape, 13/01/2022.- En el marco del Día Mundial contra la Depresión, Vanessa Peretti, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, manifestó la importancia del cuido de la salud mental, para evitar –entre otras cosas- que las personas atraviesen cuadros depresivos, al tiempo que puso a la orden el Servicio de Atención Psicosocial gratuito para personas con discapacidad.

Señaló que la ansiedad, el estrés y la depresión, fueron las principales causas por las cuales usuarios con discapacidad recurrieron al Servicio de Atención Psicosocial de Fuvape durante el año 2022.

“Los motivos de mayor incidencia fueron: estrés, con un veintiséis por ciento (26%), seguido ansiedad con un diecisiete (17%) y tristeza con un dieciséis por ciento (16%). En cuarto lugar, con un catorce por ciento (14%) depresión”. Dijo Peretti.

Recordó que la depresión es un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial y que este impacta a personas de todas las edades, siendo los adolescentes y personas adultas mayores los grupos más afectados.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a nivel mundial, 280 millones de personas tienen depresión, lo cual puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y puede causar gran sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares”.

Asimismo manifestó que está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión, “por ello, en Funvape ofrecemos la Plataforma Accesible de Respuesta y Apoyo (PARA) para personas con discapacidad, un servicio gratuito donde contamos con personal especializado en apoyo psicosocial, que también cuenta con Intérprete en Lengua de Señas Venezolana, con el objetivo de brindar total accesibilidad a los usuarios; pueden entrar al a plataforma a través de www.funvape.org o escribir un mensaje de texto vía Whatsapp o SMS a través del número de teléfono: 0424.1655821 para obtener mayor información”.

Finalmente Peretti añadió que este es un servicio de atención psicosocial primaria, preventivo, de contención y de remisión. “La depresión es una patología y debe ser tratada; en la atención primaria tenemos algunas medidas para contribuir con el bienestar de las personas que se encuentran en esa situación y en casos más complejos, se hace referencia a una atención más especializada”.