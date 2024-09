Los 4 futbolistas argentinos que más han conquistado Europa

Argentina ha dado al mundo un gran número de futbolistas de talento. Muchos de ellos han alcanzado el éxito en los principales campeonatos europeos. Los aficionados de todo el mundo siguen con interés las actuaciones de las estrellas argentinas y concluyen sobre ellas diferentes apuestas Argentina. Es posible hacerlo en tiempo real.

Lionel Messi es un genio de Rosario

Es difícil encontrar a una persona que no haya oído hablar de Lionel Messi. Nacido en Rosario a los 13 años, fichó por el Barcelona, donde jugó un total de 17 años. Durante este tiempo batió varios récords, además de ganar 4 veces la Liga de Campeones y 10 veces el campeonato nacional. Para estos torneos en Argentina se aceptan las diferentes apuestas, incluyendo las de larga duración. En 2021 Messi se convirtió en jugador del PSG y 2 temporadas después pasó al Inter de Miami. En 2022, le dio a la selección nacional la ansiada victoria en la Copa del Mundo.

Diego Maradona es una leyenda del Napoli

El legado de Diego Maradona no es menos importante para el fútbol mundial. El principal club de su vida fue el Napoli. Nuevas páginas de apuestas Argentina seguramente incluirá este equipo en su línea, dando a los aficionados la oportunidad de hacer predicciones interesantes. En el Napoli pasó 7 temporadas, 2 de las cuales terminaron con el campeonato.

Diego también tuvo tiempo para jugar:

Sevilla;

Barcelona;

Boca Juniors;

Newell’s Old Boys

Él, al igual que Messi, ayudó a la selección a ganar el Mundial. Nuevas páginas de apuestas ya están tomando apuestas sobre si Argentina puede lograr la victoria en los torneos internacionales de nuevo. Se pueden hacer pronósticos sobre el Mundial, la Copa América, los Juegos Olímpicos, la Finalísima.

Gabriel Batistuta es una amenaza para los porteros de la Serie A

La parte europea de la carrera de Batistuta transcurrió principalmente en Italia. Llegó a jugar en la Roma y la Fiorentina. Gabriel marcó 168 goles con los Violetas. Tras 9 temporadas en la Fiorentina, Batistuta fichó por la Roma, con la que logró la victoria en el campeonato nacional. Usa app de apuestas argentina para seguir la evolución de estos equipos usando sólo un smartphone. También acepta apuestas en otros clubes donde juegan futbolistas argentinos.

Javier Zanetti es el indomable capitán del Inter

Zanetti jugó en el Inter de Milán durante 19 temporadas. Durante ese tiempo, él y su equipo ganaron 16 trofeos, incluida la Liga de Campeones. Todos los amantes de este torneo pueden usar una app de apuestas para apostar desde Argentina en sólo un par de clics. El polivalente defensa terminó su carrera a los 40 años, estableciendo el récord de partidos con el Inter.

Los 4 futbolistas argentinos que más han conquistado Europa was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir nuestro newsletter totalmente gratis en tu correo? Suscribete a nuestro boletín haciendo click aquí