Pedro Hincapié y Gonzalo Plata brillan en el extranjero. Hincapié gana la Bundesliga y la Copa en Alemania, mientras que Plata se corona campeón de la Copa en Brasil.

Luis Segovia destaca en Brasil al ganar la Liga y la Copa Libertadores con Botafogo.

Angelo Preciado triunfa en la República Checa. Preciado gana la Liga y la Copa con AC Sparta Praga, consolidándose como uno de los mejores laterales ecuatorianos en el extranjero.

El 2024 recién terminado ha sido un buen año para los futbolistas ecuatorianos que militan en el exterior. Estos jugadores han demostrado su talento y determinación, logrando títulos importantes en diversas ligas y competiciones internacionales. A continuación, destacamos a los campeones ecuatorianos en el exterior y su impacto en sus respectivos equipos.

Apuesta Legal Ecuador, sitio web independiente que ofrece guías detalladas e información sobre apuestas, realizó un estudio para conocer quiénes son los futbolistas sudamericanos que han levantado copas jugando fuera de sus países durante 2024. El análisis, tomó en cuenta las principales ligas del mundo (Europa, Sudamérica y Medio Oriente). El análisis arrojó un total de 177 futbolistas sudamericanos han ganado algún título fuera de tu país, de los cuales 8 son ecuatorianos.

A continuación, destacamos a los campeones ecuatorianos en el exterior y su impacto en sus respectivos equipos

Pedro Hincapié: Un Baluarte en Alemania

Pedro Hincapié ha sido una figura clave en el Bayer Leverkusen de Alemania, contribuyendo significativamente a la obtención de dos títulos importantes: la Bundesliga y la Copa. Su desempeño en la defensa ha sido fundamental para el éxito del equipo, demostrando su capacidad para neutralizar a los atacantes rivales y aportar seguridad en la zaga. Hincapié ha sido un verdadero líder en el campo, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros y aficionados.

Gonzalo Plata: Éxito en Brasil

Gonzalo Plata ha tenido un año excepcional con Flamengo en Brasil, donde se coronó campeón de la Copa. Su habilidad para desbordar por las bandas y su capacidad para crear oportunidades de gol han sido cruciales para el equipo. Plata ha demostrado ser un jugador talentoso y decisivo, capaz de cambiar el rumbo de un partido con su velocidad y técnica. Su desempeño ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como uno de los mejores extremos ecuatorianos de la actualidad.

Luis Segovia: Doble Campeón en Brasil

Luis Segovia ha tenido un año brillante con Botafogo en Brasil, donde se coronó campeón de la Liga y la Copa Libertadores. Su solidez defensiva y su capacidad para salir jugando desde el fondo han sido esenciales para el éxito del equipo. Segovia ha demostrado ser un defensor confiable y versátil, capaz de adaptarse a diferentes situaciones de juego. Su desempeño ha sido clave para que Botafogo se mantenga en la cima del fútbol brasileño.

Angelo Preciado: Campeón en la República Checa

Angelo Preciado ha sido parte del AC Sparta Praga en la República Checa, equipo que se coronó campeón de la Liga y la Copa. Su habilidad para defender y atacar por la banda derecha ha sido fundamental para el éxito del equipo. Preciado ha demostrado ser un jugador completo y versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego. Su desempeño ha sido destacado, consolidándose como uno de los mejores laterales ecuatorianos en el extranjero.

Cristian Ramírez: campeón de liga con el Ferencváros TC Húngaro

Cristian Ramírez ha tenido un año destacado con el Ferencváros TC en Hungría, donde se coronó campeón de la Liga. Su desempeño constante y su capacidad para defender y atacar por la banda izquierda han sido cruciales para el éxito del equipo, ganándose el reconocimiento de los aficionados y expertos.

Denil Castillo campeón de liga con el FC Midtjylland de Dinamarca

Denil Castillo ha brillado en el FC Midtjylland de Dinamarca, donde se consagró campeón de la Liga. Su habilidad para controlar el mediocampo y su visión de juego han sido esenciales para el equipo, demostrando su calidad y potencial en el fútbol europeo.

Kevin Rodríguez campeón de liga en Bélgica con el Union Saint-Gilloise

Kevin Rodríguez ha sido una pieza clave en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, contribuyendo a la obtención del título de la Liga. Su capacidad para desbordar por las bandas y su habilidad para crear oportunidades de gol han sido cruciales para el éxito del equipo, destacándose como uno de los mejores extremos ecuatorianos.

Billy Arce campeón de liga con Atlético Nacional en Colombia

Billy Arce ha tenido un año brillante con Atlético Nacional en Colombia, donde se coronó campeón de la Liga Dimayor. Su habilidad para jugar en varias posiciones del mediocampo y su capacidad para generar juego ofensivo han sido esenciales para el equipo, consolidándose como un jugador clave en el fútbol colombiano.

Otros Sudamericanos Campeones en el Exterior

El éxito de los futbolistas ecuatorianos en el extranjero es parte de una tendencia más amplia de jugadores sudamericanos que han triunfado en diversas ligas y competiciones internacionales durante 2024. A continuación, se destacan algunos de los logros más notables de estos jugadores.

Brasil: Dominio en Europa y Más Allá

Los futbolistas brasileños han tenido un año excepcional, con varios de ellos ganando títulos importantes en clubes europeos. Un total de 70 deportistas de este país levantaron trofeos. En España, jugadores como Eder Militão, Vinicius Junior, Rodrygo y Endrik del Real Madrid han conquistado La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes. En Alemania, Arthur del Bayer Leverkusen ha sido campeón de la Bundesliga y la Copa. Además, Marquinhos y Lucas Beraldo del Paris Saint-Germain han ganado la Ligue 1 y la Copa en Francia.

Argentina: Talento y Títulos en Diversas Ligas

Los jugadores argentinos también han tenido un año destacado. 42 futbolistas argentinos ganaron competencias en el exterior. En el Reino Unido, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho del Manchester United se alzaron con la FA Cup. En Italia, Joaquín Correa y Lautaro Martínez del Inter de Milán ganaron la Serie A, mientras que Nico González de la Juventus se llevó la Coppa.

Uruguay: Éxitos en Varias Competencias

Los futbolistas uruguayos han brillado en diversas competiciones. Un total de 20 uruguayos ganaron en 2024 en ligas de fuera de su país. Federico Valverde del Real Madrid ha sido parte del equipo que ganó La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes. En Turquía, Fernando Muslera y Lucas Torreira del Galatasaray ganaron la Liga. En Brasil, jugadores como Facundo Bernal y David Terans del Fluminense se coronaron campeones de la Recopa Sudamericana.

El 2024 ha sido un año de grandes logros para los futbolistas ecuatorianos en el extranjero. Estos jugadores no solo han demostrado su talento y dedicación, sino que también han llevado el nombre de Ecuador a lo más alto en diversas competiciones internacionales. Los éxitos de Pedro Hincapié, Gonzalo Plata, Luis Segovia, Fernando Cornejo y Angelo Preciado son un testimonio del potencial y la calidad del fútbol ecuatoriano. Sin duda, estos campeones seguirán inspirando a futuras generaciones de futbolistas y aficionados por igual.

Accede a la lista completa de futbolistas sudamericanos que han levantado trofeos durante 2024.

Jugador País Club Trofeos ganados 2024 Nº Titulos País competencia Excequiel Palacios Argentina Bayer Leverkusen Bundesliga, Copa 2 Alemania Alejo Sarco Argentina Bayer Leverkusen Bundesliga, Copa 2 Alemania Claudio Echeverry Argentina Manchester City Premier League 1 Reino Unido Lisandro Martínez Argentina Manchester United FA Cup 1 Reino Unido Alejandro Garnacho Argentina Manchester United FA Cup 1 Reino Unido Luciano Gondou Argentina Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Luis Palma Argentina Celtic FC Cinch Premiership, Cup 2 Escocia Walter Benítez Argentina PSV Endhoven Eredivisie 1 Países Bajos Julián Carranza Argentina Feyenoord Copa 1 Países Bajos Tomas Palacios Argentina Inter de Milán Serie A 1 Italia Joaquín Correa Argentina Inter de Milán Serie A 1 Italia Lauraro Martínez Argentina Inter de Milán Serie A 1 Italia Nico González Argentina Juventus Coppa 1 Italia Mateo Retegui Argentina Atalanta Europa League 1 Italia Zaid Romero Argentina Brujas KV Liga 1 Bélgica Kevin Mac Allister Argentina Union Saint-Guilloise Liga 1 Bélgica Nehuén Pérez Argentina Porto FC Copa 1 Portugal Alan Varela Argentina Porto FC Copa 1 Portugal Mauro Icardi Argentina Galatasaray Liga 1 Turquía Francisco Ortega Argentina Olympiacos Conference League 1 Grecia Santiago Hezze Argentina Olympiacos Conference League 1 Grecia Daniel Mancini Argentina PAOK de Salónica Liga 1 Grecia Diego Chávez Argentina Atletico Bucaramanga Copa 1 Colombia Fabián Sambueza Argentina Atletico Bucaramanga Copa 1 Colombia Agustín Rossi Argentina Flamengo Copa 1 Brasil Carlos Alcaraz Argentina Flamengo Copa 1 Brasil Alexander Bardoza Argentina Botafogo Liga, Copa Libertadores 2 Brasil Juan Pablo Reyes Argentina Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil German Cano Argentina Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Adrián Fernández Argentina Peñarol Liga 1 Uruguay Facundo Rodríguez Argentina LDU Quito Liga, Copa 2 Ecuador Andrés Zanini Argentina LDU Quito Liga, Copa 2 Ecuador Ezequiel Piovi Argentina LDU Quito Liga, Copa 2 Ecuador Lisandro Alzugaray Argentina LDU Quito Liga, Copa 2 Ecuador Guido Villar Argentina Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Richard Shunke Argentina Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Mateo Carvajal Argentina Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Cristian Zavala Argentina Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Lautaro Díaz Argentina Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Fernando de Paul Argentina Colo Colo Liga 1 Chile Claudio Aquino Argentina Colo Colo Liga 1 Chile Matías Moya Argentina Colo Colo Liga 1 Chile Javier Correa Argentina Colo Colo Liga 1 Chile Eder Militão Brasil Real Madrid 3: La Liga, Champions League, Mundial de Clubes 3 España Vinicius Junior Brasil Real Madrid La Liga, Champions League, Mundial de Clubes 3 España Rodrygo Brasil Real Madrid La Liga, Champions League, Mundial de Clubes 3 España Endrik Brasil Real Madrid La Liga, Champions League, Mundial de Clubes 3 España Arthur Brasil Bayer Leverkusen Bundesliga, Copa 2 Alemania Marquinhos Brasil Paris Saint-Germain Ligue 1, Copa 2 Francia Lucas Beraldo Brasil Paris Saint-Germain Ligue 1, Copa 2 Francia Ederson Brasil Manchester City Premier League 1 Reino Unido Matheus Nunes Brasil Manchester City Premier League 1 Reino Unido Savinho Brasil Manchester City Premier League 1 Reino Unido Nino Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Rodrigão Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Douglas Santos Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Wendel Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Du Queiroz Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Pedro Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Artur Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Gustavo Mantual Brasil Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Pedro Henrique Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Vinícius Tobías Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Marlon Gomes Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Kevin Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Eguinaldo Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Newerton Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Pedrinho Brasil Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Mauro Júnior Brasil PSV Endhoven Eredivisie 1 Países Bajos Igor Paixão Brasil Feyenoord Copa 1 Países Bajos Carlos Augusto Brasil Inter de Milán Serie A 1 Italia Bremer Brasil Juventus Coppa 1 Italia Danilo Brasil Juventus Coppa 1 Italia Arthur Melo Brasil Juventus Coppa 1 Italia Douglas Luiz Brasil Juventus Coppa 1 Italia Rafael Tolói Brasil Atalanta Europa League 1 Italia Éderson Brasil Atalanta Europa League 1 Italia Raul Gustavo Brasil Ferencváros TC Liga 1 Hungría Kady Borges Brasil Ferencváros TC Liga 1 Hungría Matheus Saldanha Brasil Ferencváros TC Liga 1 Hungría Matheus Leoni Brasil Nyíregyháza Spartacus Copa 1 Hungría Juninho Brasil FC Midtjylland Liga 1 Dinamarca Paulinho Brasil FC Midtjylland Liga 1 Dinamarca Marrony Brasil FC Midtjylland Liga 1 Dinamarca Bruno Duarte Brasil Estrella Roja Liga, Copa 2 Serbia Luis Felipe Brasil FCSB Liga 1 Rumania Diego Callai Brasil Sporting Lisboa Liga 1 Portugal Matheus Reis Brasil Sporting Lisboa Liga 1 Portugal Samuel Portugal Brasil Porto FC Copa 1 Portugal Otávio Brasil Porto FC Copa 1 Portugal Wendell Brasil Porto FC Copa 1 Portugal Pepê Brasil Porto FC Copa 1 Portugal Galenoo Brasil Porto FC Copa 1 Portugal Gabriel Veron Brasil Porto FC Copa 1 Portugal Gabriel Sara Brasil Galatasaray Liga 1 Turquía Gabriel Paulista Brasil Besiktas JK Copa 1 Turquía Ramon Brasil Olympiacos Conference League 1 Grecia Rodinei Brasil Olympiacos Conference League 1 Grecia Taison Brasil PAOK de Salónica Liga 1 Grecia Willian Arão Brasil PAOK de Salónica Liga 1 Grecia Tetê Brasil PAOK de Salónica Liga 1 Grecia Renan Lodi Brasil Al-Hilal SFC Liga, Copa 2 Arabia Saudi Neymar Brasil Al-Hilal SFC Liga, Copa 2 Arabia Saudi Malcom Brasil Al-Hilal SFC Liga, Copa 2 Arabia Saudi Marcos Leonardo Brasil Al-Hilal SFC Liga, Copa 2 Arabia Saudi Paulo Otávio Brasil Al-Sadd SC Liga, Copa 2 Qatar Guilherme Brasil Al-Sadd SC Liga, Copa 2 Qatar Giovani Brasil Al-Sadd SC Liga, Copa Emir 2 Qatar Lucas Mendes Brasil Al-Wakrah SC Copa 1 Qatar Ricardo Friedrich Brasil Malmoe FF Liga, Copa 2 Suecia Busanello Brasil Malmoe FF Liga, Copa 2 Suecia Benjamín Sagüés Brasil Estudiantes de la Plata Copa 1 Argentina Léo Coelho Brasil Peñarol Liga 1 Uruguay Darío Osorio Chile FC Midtjylland Liga 1 Dinamarca André Álvarez Chile Malmoe FF Liga, Copa 2 Suecia Paulo Díaz Chile River Plate Liga 1 Argentina Ian Subiabre Chile River Plate Liga 1 Argentina Javier Altamirano Chile Estudiantes de la Plata Copa 1 Argentina Erick Pulgar Chile Flamengo Copa 1 Brasil Fernando Cornejo Chile LDU Quito Liga, Copa 2 Ecuador Matías Fernández Chile Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Wilmar Barrios Colombia Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Mateo Casierra Colombia Zenit St. Petesburgo Premier Liga, Copa 2 Rusia Juan Cabal Colombia Juventus Coppa 1 Italia Juan Cuadrado Colombia Atalanta Europa League 1 Italia Pedro Bravo Colombia FC Midtjylland Liga 1 Dinamarca Juan Córboba Colombia GNK Dinamo Zagreb Liga, Copa 2 Croacia Davinson Sánchez Colombia Galatasaray Liga 1 Turquía Alexis Manyoma Colombia Estudiantes de la Plata Copa 1 Argentina Edwuin Cetré Colombia Estudiantes de la Plata Copa 1 Argentina Gabriel Fuentes Colombia Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Jhon Arias Colombia Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Kevin Serna Colombia Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Jeison Medina Colombia Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Jeyland Mitchell Costa Rica Feyenoord Copa 1 Países Bajos Pedro Hincapié Ecuador Bayer Leverkusen Bundesliga, Copa 2 Alemania Cristian Ramírez Ecuador Ferencváros TC Liga 1 Hungría Denil Castillo Ecuador FC Midtjylland Liga 1 Dinamarca Angelo Preciado Ecuador AC Sparta Praga Liga, Copa 2 Rep. Checa Kevin Rodríguez Ecuador Union Saint-Guilloise Liga 1 Bélgica Billy Arce Ecuador Atlético Nacional Liga Dimayor 1 Colombia Gonzalo Plata Ecuador Flamengo Copa 1 Brasil Luis Segovia Ecuador Botafogo Liga, Copa Libertadores 2 Brasil Santiago Gimenez México Feyenoord Copa 1 Países Bajos Andrés Andrade México Atletico Bucaramanga Copa 1 Colombia Alfonso Barco Perú Defensor Sporting Copa 1 Uruguay Kevin Serna Perú Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Luis Iberico Perú Riga FC Supercopa 1 Letonia Miguel Trauco Perú Criciúma Camp. Catarinense 1 Brasil Sergio Peña Perú Malmoe FF Copa 1 Suecia Oliver Sonne Perú Silkeborg IF Copa 1 Dinamarca Federico Valverde Uruguay Real Madrid 3: La Liga, Champions League, Mundial de Clubes 3 España Facundo González Uruguay Feyenoord Copa 1 Países Bajos Franco Israel Uruguay Sporting Lisboa Liga 1 Portugal Maxi Araujo Uruguay Sporting Lisboa Liga 1 Portugal Fernando Muslera Uruguay Galatasaray Liga 1 Turquía Lucas Torreira Uruguay Galatasaray Liga 1 Turquía Matías Viña Uruguay Flamengo Copa 1 Brasil Guillermo Varela Uruguay Flamengo Copa 1 Brasil Giorgian de Arrascaeta Uruguay Flamengo Copa 1 Brasil Nicolás de la Cruz Uruguay Flamengo Copa 1 Brasil Mateo Ponte Uruguay Botafogo Liga, Copa Libertadores 2 Brasil Valentín Adamo Uruguay Botafogo Liga, Copa Libertadores 2 Brasil Facundo Bernal Uruguay Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil David Terans Uruguay Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Agustín Canobbio Uruguay Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Joaquín Lavega Uruguay Fluminense Recopa Sudamericana 1 Brasil Renzo López Uruguay Indep. del Valle Recopa Sudamericana 1 Ecuador Alan Saldivia Uruguay Colo Colo Liga 1 Chile Maximiliano Falcón Uruguay Colo Colo Liga 1 Chile Salomón Rodrígues Uruguay Colo Colo Liga 1 Chile Kevin Kelsy Venezuela Shakhtar Donetsk Premier Liga, Copa 2 Ucrania Salomón Rondón Venezuela River Plate Liga 1 Argentina Adalberto Peñaranda Venezuela Atletico Bucaramanga Copa 1 Colombia Leonardo Flores Venezuela Atletico Bucaramanga Copa 1 Colombia Jefferson Savarino Venezuela Botafogo Liga, Copa Libertadores 2 Brasil Jan Hurtado Venezuela LDU Quito Liga, Copa 2 Ecuador

Sobre Apuesta Legal

Apuesta Legal, fundada en 2021, se dedica a ser un socio de confianza en el ámbito de las apuestas en línea. Su equipo de expertos evalúa y analiza minuciosamente las casas de apuestas y casinos más confiables, proporcionando comparaciones detalladas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.

Apuesta Legal forma parte de una red internacional presente en varios países bajo diferentes nombres: Apuesta Legal en México y Perú, Aposta Legal en Brasil y Portugal, y Legal Bet en India y Canadá. En cada uno de estos mercados, se esfuerzan por garantizar que las plataformas recomendadas cumplan con las regulaciones locales, ofreciendo herramientas y recursos para que los usuarios puedan apostar con tranquilidad y seguridad.

Estudio Apuesta Legal: Descubre a los futbolistas ecuatorianos campeones en el exterior en 2024 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí