GABA LATUSH – ENERO feat. Wondie

El cantautor venezolano Gabriel Latouche, mejor conocido en el mundo artístico como Gaba Latush, estrenó su nuevo sencillo «Enero» en compañía de Wondie, artista peruano de Trap sad y R&B.

Esta curiosa colaboración nos embarca en una historia de desamor que de forma bastante creativa juega constantemente en relación a los meses, días de la semana y referencias a la cultura popular.

Gaba se especializa en componer canciones en géneros más urbanos que Wondie, como: dancehall, reggaeton, afrobeat, etc.

Es así como esta obra fuciona lo mejor de ambos artístas, en una pista que mezcla el R&B de Wondie con el dancehall de G. Latush, encontrando un punto medio en la creatividad de estos dos cantantes para traer una pieza única.

Gaba Latush estrenó su nuevo sencillo “Enero” was last modified: by

En: Notas de Prensa