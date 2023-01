Galardonados estudiantes de la FAU de la UCV en Concurso Internacional de Diseño Arquitectónico

Estudiantes del 9no y 10mo semestre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fueron galardonados con importantes premios en la reciente edición del concurso del Taller Virtual de las Américas (TVA), que se llevó a cabo a finales del año 2022 con la participación de 6 universidades de distintos países de Latinoamérica.

Desarrollado por más de 15 años con la asistencia de más de 2000 estudiantes de diferentes universidades de toda América, y coordinado desde hace 5 años por la cátedra de Arquitectura 4-Taller Virtual de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza (Argentina), el Taller Virtual de las Américas es un entorno colaborativo de enseñanza y aprendizaje que agrupa a un número de talleres académicos de diseño proyectual, desde Texas en los Estados Unidos hasta Mendoza en Argentina, donde alumnos de diferentes universidades se comprometen a trabajar en el mismo tema de diseño dentro del mismo calendario de trabajo y comparten el desarrollo de dichos proyectos mediante internet; además es también un concurso, pues al terminar el taller se eligen y reconocen los mejores trabajos, según se explica en el texto del arquitecto Elías Barczuk Pasamán disponible en https://www.archdaily.cl/cl/978642/el-taller-virtual-de-las-americas-educacion-colectividad-y-virtualidad

En la edición del Taller Virtual de las Américas (TVA) del año 2022, el tema de diseño fue un campamento turístico ecológico en el Archipiélago Los Roques, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fungió como anfitriona de las otras 5 universidades participantes: Universidad de Mendoza (Argentina), Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), Universidad La Salle (México), Universidad Ricardo Palma (Perú) y Universidad del Istmo (Guatemala).

Resultaron distinguidos en esta oportunidad los siguientes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, pertenecientes al Taller de Proyectos de la Unidad Docente Cero Cero: en la Categoría Individual, el primer lugar fue adjudicado a la alumna Janetza Medina (compartido con el estudiante José Roberto Romero Wilson de la Universidad La Salle de México), y el segundo lugar fue ocupado por Angélica Navarro. En la Categoría Grupal se alzaron con el segundo lugar los integrantes del grupo conformado por Omaris Núñez, Rolando Méndez y Daniel Vailati, mientras que el tercer lugar de esta categoría lo ocuparon las alumnas Daniela Salazar y Natasha Mahmud.

Asimismo, en la Categoría Individual el tercer lugar lo obtuvo el estudiante Raúl Erick Marín Sánchez, de la Universidad La Salle de México; y en la Categoría Grupal el primer lugar fue para Karim Gosne y Juan Gordillo, de la Universidad Nacional de Tucumán, de Argentina.

El Taller Virtual de las Américas 2022 contó con la participación de los profesores: Dr. Arq. Javier Caricatto, Coordinador por Venezuela del TVA-2022, profesor asociado UD00-FAU-UCV; MSc. Arq. Ramón Fermín, profesor asistente UD00-FAU-UCV; Arq. Enrique Rojas, profesor contratado UD00-FAU-UCV; Arq. Joel Gascón, profesor invitado (IUPSM, USB, UJMV, FAU-UCV); Arq. Marcel Erminy profesor invitado (A&M Texas University, EEUU). De igual forma participaron como Asistentes Docentes: Arq. Áiran Cadavid, Arq. Jaimary Cartaya, Arq. Noriuska Flórez, Arq. Natalie González, Arq. Alejandro Lucero, Arq. Rosa Rojas, Arq. José Mario Wong, Br. Bianca Giuliano y Br. Kleidymar Flores.

Taller de Proyectos de la Unidad Docente Cero Cero-UCV

De acuerdo al profesor Ramón Fermín, el Taller de Proyectos plantea una estrecha relación entre docencia e investigación. “El ejercicio de diseño arquitectónico es visto como un terreno fértil para explorar y profundizar sobre temas tales como: sostenibilidad; nuevas tecnologías de fabricación como los FabLab; materiales constructivos; la condición contemporánea y proyectos en los territorios emergentes de la ciudad capital venezolana. Por un lado, una voluntad marcada por un cambio profundo de miradas, criterios, herramientas, ideas y actitudes y, por otro, inquietudes compartidas y objetivos comunes, el Taller de Proyectos se define más por la relación de búsquedas y la complicidad de líneas de investigación”.

La estructura del Taller de Proyectos es vista también como un terreno fértil para la germinación de la generación de relevo. Según el profesor Javier Caricatto, como parte de las estrategias pedagógicas del taller, son incorporados como apoyo al docente, talentosos profesionales recién graduados de la UD00 a las dinámicas y actividades del taller. En especial sinergia, las clases, charlas y actividades académico-administrativas son estructuradas en equipos de trabajo fomentando el intercambio continuo de saberes y métodos de enseñanza.

Cabe destacar que los profesores guías aspiran ofrecer a los estudiantes de 9no y 10mo semestre y los arquitectos interesados, una Especialización en ‘Diseño Arquitectónico Sostenible’. También planean participar en septiembre del 2023 nuevamente en otra edición del TVA y en una experiencia académica conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), liderada por el Dr. Arq. Federico Soriano, para desarrollar proyectos para un ECO MUSEO en la península de Paria, Venezuela.

Diseños para la naturaleza

Todas las propuestas de diseño para el Archipiélago Los Roques se fundamentan en mantener el equilibrio ecológico de la zona y la sustentabilidad.

El proyecto de Janetza Medina (10mo semestre) titulado «INMATERIALIDAD: el tesoro del Caribe», parte de reconocer el recurso más valioso y abundante de Los Roques: lo inmaterial. Se trata de aquellos elementos naturales intangibles que forman parte del paisaje que generan experiencias únicas en el lugar.

La propuesta de Angélica Navarro (10mo semestre), «PAISAJES BIO-CONSTRUIDOS: de vuelta a lo primitivo», surge del reconocimiento y valoración de las pre-existencias en Cayo Crasqui, en especial la posada de Don Otilio, aportando espacios abiertos hacia el paisaje natural del parque nacional.

Omaris Núñez (9no semestre), Rolando Méndez (9no semestre) y Daniel Vailati (10mo semestre), con su proyecto “LA NUBE”, diseñaron unos edificios construidos elevados de la arena para que brindaran sombra y frescura al campamento turístico.

Daniela Salazar y Natasha Mahmud (ambas de 10mo semestre) en su propuesta titulada “DIÁLOGOS ENTRE LO NATURAL Y LO CONSTRUIDO”, diseñaron un campamento horizontal con una cubierta que genera resguardo ante el inclemente sol de la isla.

Estos proyectos pueden ser vistos desde la plataforma desarrollada por Esber Bellorín y su empresa Nodos Mall que permite una visión inmersiva de todos los espacios diseñados, a través del link http://360.nodosmall.com/group/ud00

NDP Marisela Montes