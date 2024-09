Galería ABRA presenta exposición ‘Antípodas’ en el Centro de Arte Los Galpones

El domingo 22 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará una exposición colectiva titulada “Antípodas”, en el galpón 6 del Centro de Arte Los Galpones.

La muestra reúne una selección de 29 obras de la mayoría del repertorio de artistas que la galería representa, como son: Ana Alenso, Ángela Bonadies, Hecdwin Carreño, Costanza De Rogatis, Juan Pablo Garza, Dulce Gómez, Sheroanawe Hakihiiwe, Carelyn Mejías, Ana Navas, Leonardo Nieves, Oscar Abraham Pabón, Jurgens Portillo, Luis Romero y Lucia Vera.

“Antípodas” plantea un espacio de encuentro en el que distintas personas dedicadas al oficio del arte, con diferentes búsquedas y maneras de hacer, convergen. Las piezas que formarán parte de la exposición fueron realizadas en formatos y medios variados, según la práctica de cada artista.

El término antípoda fue acuñado por el filósofo Platón en el siglo IV a.C., para explicar el otro lado del Ecúmene (zonas del mundo que se sabían habitadas en ese entonces). A lo largo de los años, la palabra también se ha utilizado como sustantivo para referirse a personas que se encuentran en lugares opuestos de la Tierra. En ese sentido, la exhibición alude en primera instancia a que los participantes residen en diversidad de lugares, dentro y fuera de Venezuela. Esta circunstancia, sin embargo, no imposibilita un proyecto en conjunto, que hace visibles aquellos cruces y puntos en común, tal y como se explica en el texto de presentación de la muestra.

La exposición “Antípodas” permanecerá abierta al público hasta el domingo 20 de octubre de 2024, en el galpón 6 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario de visita de la galería es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

