Galería ABRA presenta exposición individual de la artista venezolana Wiki Pirela

El sábado 1 de junio de 2024 a las 11:00 a.m., será inaugurada una exposición individual titulada LA REINA, de la artista venezolana Wiki Pirela, en el galpón 9 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones.

Egresada de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Caracas con una Licenciatura en Artes Plásticas, mención Artes Gráficas (2016), y del Diplomado en Extensión de Artes Visuales de la Universidad de Chile (2019), Wiki Pirela ha desarrollado una importante trayectoria artística a nivel nacional e internacional. Su línea de trabajo parte en la búsqueda y reflexión por los espacios domésticos y lo que allí acontece, usando como herramientas el ensamblaje, instalación e intervenciones espaciales.

En la exposición LA REINA, se podrán apreciar -en torno a una instalación central- un conjunto de dibujos sobre papel, obras textiles y una serie de pequeñas esculturas. En palabras de la artista, esta muestra “es un proyecto inmersivo que juega con el concepto de reinado y quienes lo habitan; la casa se transforma ambiguamente en cerro y castillo, tomando la ficción como herramienta para formar nuevas narrativas que le dan un valor afectivo a la figura materna como sostén primordial y vital de lo doméstico y de la sociedad. La pregunta se agudiza desde lo cotidiano, creando una atmósfera lúdica donde los grupos invisibilizados también podemos ser reyes y reinas, expandiendo la corona. LA REINA es una invitación a cuestionar nuestro origen, nuestro lugar de enunciación y las posibilidades de imaginar”.

La muestra se estará presentando desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2024, en el galpón 9 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cabe destacar que en el marco de la inauguración de la exposición, Wiki Pirela realizará una acción a partir de las 11:20 a.m. Ese día también se cocinará una sopa en la galería, con el fin de compartir en comunidad y formar un ambiente familiar.

Wiki Pirela [Caracas, 1992]

Licenciada en Artes Plásticas, mención Artes Gráficas, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Caracas (2016), Wiki Pirela cursó un Diplomado en extensión de Artes Visuales, en la Universidad de Chile (2019). A lo largo de su trayectoria ha realizado residencias artísticas en Oficinas Meteoro (Chile, 2019), en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile (2019), en la galería Cordillera (Chile, 2020), en Casarpa (Chile, 2020), y en el Museo de Arte Moderno de Chiloé (Chile, 2023).

Entre su participación en muestras colectivas destacan: Luna (Centro Cultural España, 2023 – Chile); Tarapaca 10 (Museo Regional Iquique, 2023 – Chile); Resistencias Rítmicas (MACBA, 2023 – Argentina); Ni tan cerca, ni tan lejos (Centro Cultural Recoleta, 2022 – Chile); Trienal de Tijuana: I Internacional Pictórica (Centro Cultural Tijuana (CECUT), 2021 – México); Molten Capital (Museo de Arte Contemporáneo, 2020 – Chile); Bienal de Artes Gráficas (Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, 2017 – Venezuela); y MEMO – gráficas de San Agustín (Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, 2015 – Venezuela). Su trabajo se ha mostrado individualmente en: Cascarón (Galería Patricia Ready, 2023 – Chile); Animal Doméstico (Galería Espora, 2022 – Chile); Habito la Contradicción (Taller Bloc, 2021 – Chile); La Muda-danza (Espacio Biblioteca Viva, 2019 – Chile); y Cisuras de un Cuerpo Cuadrado (Museo Jacobo Borges, 2016 – Venezuela). Obtuvo el premio al primer lugar en la Gallery Weekend de Chile en 2022 por la Mejor Exposición, además de tener Mención Honorífica en el Concurso Arte Joven, también en Chile (2022), y más recientemente ganó el primer lugar del Premio Apech (Chile, 2023).

