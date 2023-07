Galería ABRA presenta exposición individual del diseñador e ilustrador Yonel Hernández

CARACAS, VENEZUELA

El sábado 29 de julio de 2023, a partir de las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en el galpón 6 del Centro de Arte Los Galpones una exposición del diseñador e ilustrador venezolano Yonel Hernández, titulada VERME, VERNOS.

La muestra presenta más de sesenta piezas recientes en las que Yonel Hernández trata temas vinculados a las relaciones de pareja, la fragilidad humana y la autotransformación. Carmen Alicia Di Pasquale, curadora de la exposición, detalla en el texto de sala que el trabajo del artista “busca la intensificación de algún estado imperceptible, la magnificación como modo de hacer presentes los rasgos desapercibidos o las dislocaciones de lo dado en la normalización figurativa realista”.

VERME, VERNOS agrupa una selección de obras compuesta por diez series, realizadas en una variedad de soportes como acuarela sobre cartón de ilustración y acuarela sobre papel de algodón, acrílico sobre papel de algodón, tablilla de arcilla roja, tela cruda o cartón crudo, cartulinas y telas recortadas, entre otros materiales.

La exposición estará abierta al público hasta el 17 de septiembre de 2023 en el galpón 6 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal, Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

https://www.abracaracas.com/ @abracaracas

Yonel Hernández (Caracas,1981)

Diseñador gráfico e ilustrador venezolano, egresado de la Escuela de Comunicación Visual y Diseño Pro-diseño. Desde 2013 dirige el estudio de diseño gráfico e ilustración ‘Inés & Bernardo’, junto a Eddymir Briceño. En 2014 fundó, junto a Briceño, Virginia Riquelme e Isabella Saturno, el sello editorial independiente ‘Barco de Piedra’. En 2018 presentó su primera individual Gestos mínimos. Yonel Hernández, en la Fundación Sala Mendoza de Caracas. Ha participado en varias muestras colectivas, nacionales e internacionales, a lo largo de su carrera: Teddy Trooppers Invation (Buga Buga, 2009); Esqueje (ABRA, 2015); Artezanos (Cerveza Zulia y Cultura El Hatillo, 2015); y Jóvenes con FIA, Nómadas: habitar un mundo que se transforma (curada por Humberto Valdivieso, 2019). Asimismo, su trabajo fue seleccionado para la Bienal Iberoamericana de Diseño en los años 2020 y 2022.